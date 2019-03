Polizei: Marodes Fenster fällt aus Gebäude

Diepholz – Über marode Dienststellengebäude klagen Polizeibeamte in ganz Niedersachsen. Diepholz macht da keine Ausnahme. Hier ist ein Fenster, dessen Holzrahmen verrottet war, bei einem der letzten Tiefdruck-Wetterlagen mit starkem Wind plötzlich herausgefallen.

Das Flurfenster des Polizeigebäudes an der Dr.-Klatte-Straße landete im an der Mollerstraße gelegenen Vorgarten, der nun durch rot-weißes-Flatterband abgesperrt ist. Das Fenster-Loch in der Wand wurde notdürftig durch ein Brett abgedichtet. Dadurch dürfte die Polizisten nun zumindest in einem Teil des Flurs im Dunkeln stehen. Ein Polizeisprecher bestätigte unserer Zeitung den Vorfall und erklärte, dass das zuständige Staatliche Baumanagement dabei sei, den Schaden zu beheben.

Der Sanierungsstau in niedersächsischen Polizeigebäuden war auch Thema einer kleinen Anfrage von FDP-Landtagsabgeordneten an die Landesregierung. In der Antwort heißt es unter anderem: „Die Auswertung der Baubedarfsmeldungen zum Stichtag 31.12.2018 in den landeseigenen Gebäuden der Polizei Niedersachsen weist insgesamt erforderliche Bauunterhaltungsmaßnahmen mit Kosten von rund 127 Millionen Euro zuzüglich Baunebenkosten über alle Dringlichkeitsstufen aus. In 2019 stehen rund 79 Millionen Euro für sämtliche Liegenschaften des Landes mit Ausnahme des Hochschulbaus zur Verfügung.“