Polizei Diepholz warnt vor steigender Zahl an Taschendiebstählen

Von: Anke Seidel

Die Zahl der Taschendiebstähle hat im Landkreis Diepholz 2022 deutlich zugenommen. Die Opfer sind meist über 60 Jahre alt.

Landkreis Diepholz – Die ältere Dame ist geschockt. Niemals hätte sie sich träumen lassen, dass sie Opfer eines Taschendiebs werden könnte. Aber ein Unbekannter hat ihr beim täglichen Einkauf das Portemonnaie gestohlen – aus ihrer Handtasche, die sie an den eigens dafür vorgesehenen Haken des Einkaufswagens gehängt und nur einen Moment außer Acht gelassen hatte, als sie im Regal nach einem Produkt schaute.

Deutschlandweit wurden 2022 fast 100.000 Taschendiebstähle angezeigt

Die Polizei kennt solche Fälle. 106 Taten haben die Beamten im vergangenen Jahr im Landkreis Diepholz registriert – alle zwei oder drei Tage eine, wenn man von 280 Einkaufstagen im Jahr ausgeht. Damit ist die Zahl der Taschendiebstähle stark gestiegen, denn 2021 hatten sich noch 63 Opfer bei der Polizei gemeldet. 2020 waren es 61 und 2019 exakt 78 Taten gewesen.

Diese Zahlen nennt Thomas Gissing als Pressesprecher der Polizeiinspektion Diepholz. Sie beweisen: Taschendiebstähle sind aktuell auf dem Höchststand. Das bestätigen auch bundesweite Zahlen. 2022 registrierte die Polizei in Deutschland 98 512 Taschendiebstähle. Im Jahr zuvor waren es noch 72 903.

Die Polizeiinspektion Diepholz mahnt auf Plakaten, auf seine Wertsachen zu achten. „Meine Wahrnehmung aus der täglichen Lage ist, die meisten Diebstähle geschehen in größeren Märkten mit wenig Personal“, erklärt Thomas Gissing. Er weiß außerdem: „Geschädigt sind zu fünfzig Prozent Personen über 60 Jahre.“

Wichtiger Tipp: Wertgegenstände möglichst körpernah und verschlossen tragen

Durch Aufmerksamkeit, gesunde Skepsis und richtiges Verhalten können Kunden selbst viel tun, so die Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen. Im Internet rät sie: „Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.“

Michael Wessels, Präventionsberater bei der Polizeiinspektion Diepholz, klärt zurzeit auf dem Frühjahrs- und Gewerbemarkt in Brinkum über verschiedene Themen auf, auch über Taschendiebstähle.