Polizei sucht mit Hubschrauber nach Mann mit Schwert

Helikopter kreist zwei Stunden über Diepholz

+ © Symbolbild: Eberhard Jansen Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach einem 30-jährigen Mann. © Symbolbild: Eberhard Jansen

Diepholz - Nach einem psychisch kranken Mann, der seine Mutter in einem Streit verletzt hatte, suchte die Polizei am frühen Dienstagnachmittag in Diepholz.