Zweirad gefunden

Die Polizei Diepholz sucht den Eigentümer dieses Fahrrads

Diepholz - Polizeibeamte aus Diepholz trafen am Sonntag, 11.02.17, zwei männliche Personen in der Lüderstraße mit einem Fahrrad an, welches nach derzeitigem Ermittlungsstand zuvor entwendet wurde.