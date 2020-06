Mann läuft mit Fleischerbeil durch Diepholz - und streamt alles bei Facebook

Ein Mann ist in Diepholz mit einem Fleischerbeil bewaffnet durch die Innenstadt gelaufen. Die Beamten der Polizei fanden ihn, weil er seine Tat bei Facebook live streamte.

Diepholz - Der Dienststelle der Polizei in Diepholz wurde am Sonntag gegen 9.35 Uhr berichtet, dass ein 41-jähriger Diepholzer mit einem Fleischerbeil durch den Innenstadtbereich läuft und dies in einem Live-Video auf Facebook sendet. Das teilte die Polizei am Sonntagmittag mit.

Mithilfe des Videos konnte der Mann durch Kräfte des Einsatz- und Streifendienstes Diepholz in einer Tankstelle angetroffen und überwältigt werden. Im Anschluss wurde der Mann dem Polizeigewahrsam zugeführt, ärztlich und richterlich begutachtet, ehe er einer psychiatrischen Klinik zugeführt wurde. Die Beamten hatten in dem Mann eine Gefahr für andere festgestellt.