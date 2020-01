Politik-Schlussstrich nach 40 Jahren

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Den Zeitpunkt zum Aufhören hat sich Hans-Werner Schwarz bewusst ausgesucht: Vor 40 Jahren war er Mitglied des Diepholzer Rates geworden, hatte seitdem das politische Geschehen in der Kreisstadt, aber später auch im Landkreis Diepholz und im Land Niedersachsen mitgestaltet. Jetzt zieht er einen Schlussstrich: Am Dienstag hat „Blacky“, wie ihn Freunde nennen, bei Bürgermeister Florian Marré seine Mandatsverzichts-Erklärung mit Wirkung zum 19. März abgegeben. Damit verlässt einer der bekanntesten Diepholzer Kommunalpolitiker die politische Bühne der Kreisstadt, nicht aber des Landkreises: Kreistagsabgeordneter will der FDP-Politiker noch bis zum Ende der Wahlperiode 2021 bleiben.

In der Sitzung des Rates der Stadt Diepholz am 19. März wird Hans-Werner Schwarz verabschiedet und geehrt. Als Nachrücker steht der 27-jährige Mathis Langhorst auf der Liste der FDP. Hans-Werner Schwarz hat mit dem studierten Agrarwissenschaftler schon vor zwei Jahren abgesprochen, dass er 2020 Platz für den jungen Politiker macht. „Eigentlich hatte ich 2016 gar nicht mehr kandidieren wollen“, sagt der 73-Jährige.

Hans-Werner Schwarz ist nicht nur Ratsherr, sondern auch stellvertretender Bürgermeister der Stadt. In seiner 40-jährigen Tätigkeit als ehrenamtlicher Politiker in Diepholz hat er viele Ämter und Aufgaben gehabt – beispielsweise war er von 1996 bis 1999 und von 2003 bis 2005 Bürgermeister und von 2005 bis 2006 Ratsvorsitzender.

Etwa 2 800 Sitzungen hat Schwarz nach seinen Schätzungen in den 40 Jahren in der Stadt Diepholz hinter sich gebracht: Rat, Ausschüsse und FDP-Fraktion zusammen gerechnet.

Als erste Entscheidung als Ratsmitglied 1980, als er für den Liberalen Karl-Heinz van Knippenberg nachgerückt war, stand der Bau des Diepholzer Theaters an, das damals noch „Mehrzweck-Feierraum“ genannt wurde, um Zuschüsse nicht zu gefährden. Schwarz stimmte für den Bau. 1986 erlebte der gebürtige Bad Berleburger, der über die Bundeswehr nach Diepholz gekommen war, den Umzug von Politik und Verwaltung in das neue Rathaus mit. Er hätte lieber den damals auch diskutierten alternativen Rathaus-Standort im südlichen Bereich des Marktplatzes am Bremer Eck gesehen – und ein damals mögliches Kaufhaus dort, wo heute das Rathaus steht.

Als Meilenstein in der Stadtentwicklung fand der Bau der Fußgängerzone in den 1980er Jahren seine Zustimmung. Als Erfolg verbucht Schwarz auch die Freilegung des Diepholzer Schlosses, das in einem dichten Buschwerk lag, sowie die Entwicklung des Bildungsstandortes Diepholz unter anderem mit Mediothek und Wissenswerkstatt. Hans-Werner Schwarz musste in den 40 Jahren in Diepholz auch politische Niederlagen einstecken. So fand die Einrichtung eines Einkaufsparks an der Steinfelder Straße – heute unter anderem Leymann-Baustoffe und BMW Walkenhorst – nach langen heftigen Diskussionen in den 1990er Jahren keine Mehrheit. „Es wäre gut, wenn wir heute den Don-Park hätten“, blickt Schwarz auf das damals so bezeichnete Vorhaben zurück.

Auf der Basis seiner ehrenamtlichen Politikertätigkeit in Stadt und Landkreis Diepholz – hauptberuflich war er Lehrer – schaffte es Hans-Werner Schwarz 2003 in den Niedersächsischen Landtag. Dort war er bis 2013 Abgeordneter und von 2008 bis 2013 auch Vizepräsident.

„Ich habe viele positive Dinge erlebt“, ist die Bilanz der kommunalpolitischen Tätigkeit des 73-Jährigen. Doch die heutigen Diskussionen im Rat sieht er ebenso kritisch wie die Kommunikation über die sozialen Netzwerke: „Ich fand es besser, als wir noch Auge in Auge miteinander gesprochen haben.“

Was macht Hans-Werner Schwarz ab 19. März mit der dann gewonnenen Freizeit? „Mehr Enkelbetreuung“, sagt er lächelnd.