„Es hat die Richtigen getroffen“

Von: Sven Reckmann

Freundliches Empfangskommando für die Ukraine-Fahrer Andreas Pörschke und Mario König (r.); die Hufeisen sollen bei möglichen neuen Touren Glück bringen. © Reckmann

Aktion „1000 Tüten für 1000 Kinder“: Andreas Pörschke und Mario König sind wohlbehalten zurück aus der Ukraine

Diepholz – Am Ende einer langen Reise herrschte erstmal eine riesige Erleichterung. Als Andreas Pörschke und sein Unterstützer Mario König am Samstagmorgen den Doppelstockbus vor dem Diepholzer Rathaus abstellten, da wurden sie schon von Angehörigen und Helfern empfangen. Blumen, Geschenke, Umarmungen gab es für die Beiden, deren Tour in den Tagen zuvor nicht ohne Risiko für Leib und Leben gewesen war. 27 Stunden Fahrt aus der Ukraine bis nach Diepholz lagen hinter ihnen.

Dort hatten sie bei der Aktion „1000 Tüten für 1000 Kinder“ schätzungsweise mehr als 2000 mit Süßigkeiten gefüllte Weihnachtstüten und viele warme Jacken verteilt, die von hiesigen Bürgern und Firmen gespendet worden waren (wir berichteten mehrfach). Empfänger waren Menschen in sozial schwachen Vierteln der Stadt Charkiw im Osten der Ukraine.

Jetzt sind die Diepholzer wohlbehalten wieder zurück. „Das war wirklich eine Punktlandung“, zog Pörschke eine erste Bilanz.

Mit Hilfe von Kontaktleuten und Organisationen vor Ort hatten er und Mario König besonders bedürftige Familien als Empfänger ausgesucht. Beeindruckt berichteten die Beiden nun von der großen Disziplin, mit der die Verteilungsaktion in Charkiw abgelaufen war. Die Tüten seien zunächst in einen Raum gebracht und aufgereiht worden, erst dann er hielt jeder sein Geschenk. Möglichst viele sollten etwas davon haben.

Auch die vielen Jacken hätten für große Freude bei den Empfängern gesorgt.

Schon mehrfach war Pörschke mit seinem Bus ins Kriegsgebiet gefahren, vor etwa sechs Wochen kam ihm mit Blick auf das Weihnachtsfest spontan die Idee zu der Tüten-Aktion. Mario König sagte zu, als Unterstützer und Fahrer dabei zu sein.

Abfahrt war am vergangenen Montag. Über Kiew und Poltawa ging es nach Charkiw, wo der Bus am Mittwochnachmittag ankam.

Es war eine Herausforderung, den 14,5 Meter langen und 29 Tonnen schweren Reisebus über die zum Teil sehr schlechten Straßen des Landes zu lenken, berichtete Mario König. „In der Mitte war noch Straße, aber wenn uns einer entgegenkam, dann wurde es kriminell.“

Dass sie sich mitten im Kriegsgebiet bewegen, wurde Pörschke und König nochmals deutlich vor Augen geführt, als in der 300 000-Einwohner-Stadt Poltawa die Luftschutzsirenen heulten. Der Alarm blieb glücklicherweise ohne Folgen, ließ aber auch bei den Daheimgebliebenen, die das Geschehen online über Facebook verfolgten, die Sorgen um die Beiden wachsen.

So ist es dann auch verständlich, dass die Diepholzer bei Übernachtungen in Hotels ihre Kleidung nachts immer griffbereit hielten für den möglichen Evakuierungsfall. „Darüber macht man sich vorsichtshalber schon mal Gedanken“, berichtete Pörschke.

Die beiden Diepholzer sahen zerstörte Häuser und Infrastruktur, Fenster waren zum Splitterschutz abgeklebt, Türen aus demselben Grund mit alten Autoreifen verrammelt. Es sind die Bilder eines Krieges mitten in Europa. „Wenn du durch Charkiw fährst, dann siehst du richtig schlimme Sachen“, so Pörschke nachdenklich.

Strahlende Kinderaugen – viele solcher Bilder brachte Pörschke von der letzten Ukraine-Tour mit. © Privat

Umso schwerer wiegen dann aber die Bilder der Freude und der Dankbarkeit, der glücklichen Gesichter bei den meist jungen Adressaten der Aktion.

Das gibt Pörschke die Überzeugung, das Richtige gemacht zu haben. Die Dankbarkeit der Menschen, das ist etwas, das er mit nach Hause übermitteln will, an die, die geholfen und gespendet haben. „Supertoll war, dass die Menschen aus der Region das mitgemacht haben, das unterstützt haben und dass sie uns das Vertrauen geschenkt haben, dass ihre Sachen auch ankommen“, sagte Pörschke.

Für ihn ist klar, dass er „das in einem Jahr auf jeden Fall nochmal machen will. Egal, ob dann noch Krieg ist oder nicht, denn ich weiß, es hat auf jeden Fall die Richtigen getroffen.“