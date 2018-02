Stadt Diepholz investiert in den Müntepark

Diepholz - Ungewohnt freier Blick vom Willenberg aus in den Müntepark: Dort hat die Stadt Diepholz in den vergangenen Wochen Platz für einen neuen, breiten Eingang geschaffen und dazu einige Bäume gefällt und Büsche gerodet. Bis zu den Sommerferien soll sich im Park noch viel tun.

Der in den 60er Jahren angelegte Müntepark wurde in den 80er Jahren weiter umgestaltet und wird nun aufgrund eines neuen Masterplans an die heutigen Anforderungen an eine Parklandschaft angepasst.

In den letzten Jahren bekam der Park in Teilen eine neue Wegeführung. Die Stadt baute zudem den großen Wasserspielplatz und die Niedrigseil-Spielanlage, die gut angenommen werden.

Derzeit läuft die Ausschreibung „Parkeingang Willenberg“, teilte die Stadt Diepholz auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Darin enthalten ist die neue Wegeführung am neuen Eingangsbereich inklusive Beleuchtung und Sitzgelegenheiten.

Im Eingang sollen vier Stelen mit indirekter Beleuchtung errichtet werden, um ein Eingangstor zu bilden.

Außerdem wird der Rodelhügel neu modelliert und es werden vier Outdoor-Fitnessgeräte aufgestellt.

Um das Erscheinungsbild zu verschönern, sind auch neue Anpflanzungen geplant.

Im Dezember wurde im Rat der Stadt Diepholz die Erhöhung der Mittel im Projekt „Soziale Stadt“ beschlossen. Aus dieser Fördermaßnahme werden die Maßnahmen finanziert und somit zu einem Drittel durch den Bund und einem weiteren Drittel durch das Land gefördert.

Des Weiteren sind im städtischen Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 105 000 Euro vorgesehen. Hiervon werden eine Spielanlage mit Tunnelrutsche, ein Bodentrampolin, ein Stehkarussell am Wasserspielplatz und eine „Verschattung der Sitzgelegenheiten“ realisiert.

Zudem wird die Beleuchtung im Müntepark für weitere 65 000 Euro erneuert. Auch hierfür wurden im Haushaltsplan der Stadt für 2018 Mittel bereitgestellt.

Michael Klumpe, allgemeiner Stellvertreter des Diepholzer Bürgermeisters: „Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass alle Maßnahmen zu den Sommerferien 2018 abgeschlossen sind.“

ej