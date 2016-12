300 Platten freigelegt und drei Kilometer Hecke geschnitten

Deutsche Kriegsgräberfürsorge dankt Diepholzer Soldaten für Einsatz in Wien

+ Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge dankte mit Urkunden Soldaten vom Diepholzer Fliegerhorst für ihren freiwilligen Grabpflege-Einsatz in Wien. Hier drei der Einsatz-Teilnehmer mit ihren Vorgesetzten und Vertretern des Volksbundes. - Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. 330 000 Grabstellen hat der Zentralfriedhof in Wien. Prominente wie die Sänger Falco und Udo Jürgens sind hier begraben, aber auch Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg in oder unweit der österreichischen Hauptstadt ihr Leben ließen. In einem Bereich mit österreichischen Soldatengräbern übernahmen Bundeswehrangehörige vom Diepholzer Fliegerhorst eine Woche lang freiwillig Pflegemaßnahmen. Sie schnitten eine drei Kilometer lange Hecke, schotterten einen Weg und legten 300 Grabplatten auf einer Rasenfläche frei.

Dafür dankte ihnen der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge am Donnerstag offiziell im Kreishaus in Diepholz. Acht Soldaten und eine Soldatin der 6. Staffel des Objektschutzregiments der Luftwaffe waren vom 3. bis 12. August unter Leitung von Oberstleutnant a.D. Rainer Grygiel, der für die Zusammenarbeit von Bundeswehr, Reservisten und Volksbund in Niedersachsen und Bremen zuständig ist, im 1 050 Kilometer entfernten Wien. Staffelchef Oberstleutnant Ralf Himmelreich lobte den freiwilligen Einsatz seiner Soldaten, der anstrengend und herausfordernd gewesen sei, aber ihnen auch neue Erfahrungen gebracht habe. „Wir hätten dafür auch Urlaub genommen“, sagte Stabsunteroffizier Bernd Windhorst, einer der Teilnehmer. Doch das war nicht notwendig.

Die Diepholzer Gruppe hatte Glück: Sie übernachtete nicht wie üblich in einer Kaserne, die in Österreich oft nicht sehr komfortabel sind, sondern in einer Pension in Enzersfeld bei Wien. Tagsüber ging es bei 35 Grad Celsius an Werk.

Landrat Cord Bockhop überreichte en Teilnehmern in seiner Eigenschaft als Volksbund-Kreisvorsitzender die Dankesurkunden.

42 Millionen Euro hat die Deutsche Kriegsgräberfürsorge jährlich zur Verfügung. Etwa 70 Prozent stammen aus Spenden, der Rest aus Mitteln der Bundesregierung. „Das brauchen wir auch“, betonte der Geschäftsführer des Volksbund-Bezirksverbandes Hannover, Oberstleutnant a.D. Ottmar Strehler, bei der Veranstaltung im Kreishaus.

In 45 Ländern gibt es 827 Kriegsgräberanlagen, auf denen deutsche Soldaten bestattet sind. Nach internationalem Recht müssen Kriegsgräber auf Dauer erhalten werden. In anderen Staaten sind Abteilungen von Ministerien für die Pflege von Soldatengräbern zuständig. Nur in Deutschland und Österreich übernehmen das Vereine mit staatlicher Unterstützung.

Die Bundeswehr gehört traditionell zu den Unterstützern – sowohl bei Pflegeeinsätzen als auch bei Haus- und Straßensammlungen.

Zu den Aufgaben des Volksbundes gehören neben der Gräberstättenpflege die Umbettung und Identifizierung von Soldaten. Für dieses Jahr sind 28 000 Umbettungen in Osteuropa geplant. 2015 wurden 23 000 Kriegstote aus 400 verschiedensten Grabanlagen geborgen. Auch hilft der Volksbund Angehörigen von gefallenen Weltkriegssoldaten bei der Suche nach den Ruhestätten.

Neben Soldaten sind auch Jugendliche in internationalen Workcamps für den Volksbund im Einsatz. Einige davon trafen die Diepholzer Bundeswehrangehörigen in Wien bei einer Gedenkveranstaltung. Im Weiterbildungsprogramm des Einsatzes besuchten sie den Militärattaché in der Deutschen Botschaft und das Heeresgeschichtliche Museum in Wien.

Eine Dankesurkunde des Volksbundes für ihren Einsatz erhielten Oberstleutnant a. D. Rainer Grygiel, Stabsunteroffizier Bernd Windhorst, Hauptgefreiter Manuel von Tucholka und die Hauptgefreite Miriam Putinas. Den anderen aus unterschiedlichen Gründen nicht anwesenden Teilnehmern wird die Urkunde zugeschickt.