Pläne für Friedhof und Kapelle

Aschen - Von Anke Wiechering. Im Rahmen der „Dorfentwicklung Aschen, Heede, Sankt Hülfe“ haben die Aschener Bürger ihren Friedhof und ihre Kapelle auf die Prioritätenliste gesetzt. Architektin Petra Buck und Heike Gertken vom Planungsbüro Gertken aus Werlte erläuterten vor Ort in der Kapelle interessierten Bürgern ihre bisherige Bestandsaufnahme und notwendige Sanierungen.

Nachdem Bürgermeister Florian Marré die Anwesenden begrüßt hatte, gab er das Wort an Petra Buck, die die angedachten Arbeiten mithilfe von Schautafeln vorstellte. Die 1955 erbaute Kapelle sei in die Jahre gekommen und zahlreiche Sanierungen seien unumgänglich, meinte sie. So sei das Holz der einfach verglasten Fenster morsch. Die Bleiverglasung in den Fenstern solle bleiben, lediglich die farbigen Scheiben sollen durch Klarglas ersetzt werden, um mehr Lichteinfall zu bekommen. Das bunte Fenster über der Empore solle erhalten bleiben. Um eine Dämmung zu erreichen, soll von innen eine Scheibe davor gesetzt werden.

Der Holzboden auf der Empore und die Treppe werden durch Abschleifen und Neuversiegelung erhalten, während der Eingangsbereich durch eine Sauberlaufzone und ein pflegeleichten Fußbodenbelag im Erdgeschoss aufgewertet beziehungsweise repariert werden soll, erfuhren die Teilnehmer der öffentlichen Arbeitskreis-Zusammenkunft am Aschener Friedhof. Die Außenwandheizung wird nach den vorliegenden Plänen durch eine Gastherme und die alten zu kleinen Heizkörper innen werden durch Design-Wandheizkörper ersetzt.

Ebenso marode und abgängig sei die Behelfstreppe zum Erreichen des Deckengewölbes. Dazu wird das Tonnendach ausgebessert und soll einen hellen Anstrich erhalten. Darüber wird als Dämmung Zellulose eingeblasen. Der Einbau einer neuen wärmegedämmten Bodeneinschubtreppe soll die Deckensanierung abschließen.

Die Innentüren der Aschener Friedhofskapelle sollen durch Lackierung und vor allem für alle Türen eine einheitliche Drückergarnitur, aufgewertet werden.

Besonders wichtig erscheint den Verantwortlichen die Neuinstallation der veralteten Elektro-Anlage und Beleuchtung. Dazu gehört auch die Installation einer neuen Musikanlage.

Der Außenbereich der Kapelle benötige ebenso dringend eine Sanierung. Die Haupteingangs- und Hintertür werden ganz ersetzt, daher wird der alte vorhandene Vorhang innen nicht mehr benötigt. Die Stahl-Glas-Überdachung am Hintereingang wird entfernt und durch eine Holzkonstruktion mit Pfannen ersetzt.

Zur Außensanierung gehören auch die Kontrolle und Reparatur der Dacheindeckung, des Glockenturms und der Anstrich des Schutzhäuschens.

Die geplante Neugestaltung des Friedhofes stellte Heike Gertken vor. Auf Wunsch der Bevölkerung solle vor allem der Hauptweg eine Pflasterung erhalten. Dabei würde es sich anbieten, vor der Kapelle einen größeren Platz einzubeziehen und die Höhe der Pflasterung dem Eingang der Kapelle anzupassen, sodass ein Besuch der Kapelle behindertengerecht erfolgen kann und auch das Denkmal, dem Anlass angemessen, integriert werden könnte. Zudem fehlte der Landschaftsarchitektin das Grün der Bäume auf dem Friedhof. Sie denke dabei an kleinwüchsige, tiefwurzelnde Bäume wie der Felsenbirne. Als Pflanzorte stellt sie sich frei gewordene Grabstellen an den Hauptwegen vor. Auch Ruhebänke würden sich an einzelnen Stellen anbieten.

+ Planerin Heike Gertken (links) machte bei dem öffentlichen Termin vor Ort Vorschläge. Foto: Wiechering

Um der immer häufiger werdenden Nachfrage nach anonymen Urnengräbern nachzukommen, würde es sich anbieten, in der hinteren rechten Ecke einen kleinen Friedwald anzupflanzen. Der jetzige Platz für Urnengräber empfand nicht nur die Architektin zu steril. Hierzu sollen sich alle nochmals Gedanken machen, wie das geändert werden könnte.

Zudem bereiten den Verantwortlichen die immer mehr werdenden leeren Grabstellen Sorge. Die bisherige Regelung, die Fläche mit Schredder abzudecken, sei nicht optimal. Die Alternative, auf freien Flächen Gras anzusäen, erschwere die Pflege ungemein, denn dafür reichen die Stunden des Friedhofgärtners bei Weitem nicht, wie Andreas Hehmann von der Stadt Diepholz vor Ort feststellte. Nach einer für alle Beteiligten befriedigenden Lösung soll gesucht werden.

Heike Gertken schlug bei der Begehung des Friedhofes vor, alle Wege zu befestigen, was allseits auf große Zustimmung stieß.

Nun werden berechnen die voraussichtlichen Kosten für die Umsetzung der Pläne berechnet. Das soll bis Mitte September geschehen, damit Rat und Verwaltung die nächsten Schritte planen und freigeben können.