+ Die Feuerwehr Diepholz musste im „We Play“ Darts Bistro nicht eingreifen. Qualm aus einem Pizzaofen hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Foto: roh Pressefotografie

Diepholz – Kräfte der Feuerwehr Diepholz rückten am frühen Abend des ersten Weihnachtstags zu einem Einsatz an der Maschstraße in Diepholz aus. Nachdem eine Bedienstete des „We Play“ Darts Bistro den Pizzaofen geöffnet hatte, reagierte die Brandmeldeanlage. Die Feuerwehr stellte bei der Erkundung kein offenes Feuer fest. Sie war mit 40 Kameraden vor Ort. Zur Eigensicherung war außerden ein Rettungswagen des DRK vor Ort.