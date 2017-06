„Piraten“ wagen sich aufs Wasser

Im Garten auf der Südseite des Schlosses stehen die Rosen in voller Blüte.

Diepholz - „Im letzten Jahr stand der Diepholzer Schlossturm im Fokus der Diskussion, wir wollen dieses Jahr bei unserem Rosenfest zusätzlich den Burggraben in den Blickpunkt rücken“, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins Diepholz, Richard W. Bitter.

Ebenso wie der Schlossturm sei der Burggraben ein Diepholzer „Alleinstellungsmerkmal“, wie es neudeutsch bei den Marketingexperten heißt. Der Graben umgibt in annähernd quadratischer Form die mittelalterliche Burganlage und diente einst als Annäherungshindernis im Vorfeld der Burg.

Die hohen Erdwälle auf der Insel, das Torbauwerk und die Zugbrücke vor der Zufahrt sind verschwunden. Geblieben ist der wasserführende Burggraben und nur die eine Zufahrtsmöglichkeit zur Schlossinsel. Diese wird am kommenden Sonntag, 18. Juni, für die Autos gesperrt sein, damit die Gäste des Rosenfestes mit Kindern und Enkeln unbeschwert das vielfältige Angebot des Heimatvereins genießen können.

Gottesdienst um 10 Uhr

Im Schlossinnenhof beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst unter der Leitung von Pastor Korn von der St. Nicolaikirche. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Posaunenchor Diepholz unter der Leitung von Meike Voss-Harzmeier umrahmt.

Ergänzend zum Warenangebot der Innenstadt werden dieses Jahr auch einige Verkaufsstände auf der Schlossinsel sein. Angeboten werden selbstgenähte Puppenkleider, Körnerkissen, Besteckschmuck, Wolle und Leinenartikel zum Anziehen und kunstvolle Gartenartikel zum Thema Natur und Eisen.

Um 13 Uhr beginnen Jugendliche mit dem Zusammenbau eines Floßes, unter der Leitung von Jörg Oelmann von der Kanustation Huntetal. Ab 14 Uhr können jeweils bis zu acht Kinder auf dem Burggraben mitfahren. Alle Kinder erhalten eine Schwimmweste und ziehen unter Aufsicht an einem Seil in Grabenmitte das Floß vom „Entenfütterungsplatz“ bis zum Ende des westlichen Grabenstückes und wieder zurück. Die Organisatoren des Rosenfestes erhoffen sich bleibende Eindrücke bei den „Piraten“ und freuen sich auf die friedliche Nutzung des ehemaligen Verteidigungsbauwerks.

Rosengarten im Mittelpunkt

Für die Erwachsenen steht der Rosengarten und der Schlossinnenhof im Mittelpunkt. Um 14 Uhr wird der Vorsitzende des Heimatvereins das Rosenfest im Schlossinnenhof eröffnen und dann dem Männergesangverein Diepholz 1899 – unter der Chorleitung von Monika Zilke – die „Bühne“ überlassen. Nach der Begrüßung startet der Verkauf von selbstgebackenem Kuchen vor der „Schlossküche“. Dazu gibt es Kaffee, Tee und weitere Getränke. Ab 15 Uhr unterhält Danilo Sodogé mit seinem Akkordeon das Publikum im Schlossinnenhof.

Der Rosengarten auf der Südseite des Schlosses lädt mit seinen Sitzbänken zum Verweilen ein. Die Rosen stehen in voller Blüte und verströmen ihren betörenden Duft. Für Genießer gibt es im Rosengarten ein Gläschen Sekt zu erwerben und das eine oder andere zu entdecken.

Für die kleinen Gäste bieten die Diepholzer Tagesmütter ein abwechslungsreiches Programm. Auch hier kommt die Idee „Wasser u. Floß fahren“ wieder vor. In kleinen Planschbecken werden selbstgebastelte Schiffchen und Flöße zu Wasser gelassen. Gleichzeitig werden Bewegungsspiele angeboten und die Kinder zum kreativen Malen eingeladen.

Die Organisatoren des Heimatvereins Diepholz: „Wir hoffen, dass wir mit dem abwechslungsreichen Programm wieder viele Menschen aus nah und fern ansprechen und wünschen uns die generationsübergreifende Teilnahme der Großeltern, Eltern und Kinder am Rosenfest. Nur so kann der Bezug zur Heimat wachsen“, so Richard W. Bitter.