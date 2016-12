Als „Pimpf“ Abschuss erlebt

Christian Seeker: Erinnerungen an einen Flugzeugabschuss

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Damals war er ein „Pimpf“ und zwangsweise Mitglied in der Jungen-Organisation der Nazis. Mit 13 Jahren erlebte Christian Seeker den Abschuss eines Flugzeuges bei Hemsloh. Das war 1944. Als er jetzt in unserer Zeitung Berichte im Rahmen der Serie „Luftkrieg in der Region“ (Forschungsergebnisse von Jürgen Kuhlmann aus Okel, Seite „Kreis und Region“), las, kamen Erinnerungen wieder hoch.

Mit seinen heute 85 Jahren hat Christian Seeker noch immer genau vor Augen, was damals geschah. „Wir waren in einem Zeltlager bei Hemsloh“, errinnert sich der gebürtige Sulinger an den Sommer 1944. Die Jungen – zwischen 10 und 14 Jahren „Pimpfe“ genannt – wurden im „Deutschen Jungvolk“ zwangsweise wehrpolitisch erzogen: „Wir hatten auch ein Gewehr – und einer musste nachts Wache halten.“

„Wir sollten die Soldaten gefangen nehmen“

Tagsüber sahen die „Pimpfe“ ein britisches Flugzeug, das offenbar von der Flak am Diepholzer Fliegerhorst einen Treffer bekommen hatte. Die Besatzung sprang mit dem Fallschirm ab, landete in der Nähe des Zeltlagers der Jungen.

„Wir sollten die Soldaten gefangen nehmen“, erinnert sich der damals 13-jährige Christian Seeker. Die Jungen – bewaffnet mit dem einen Gewehr – liefen zu den abgeschossenen britischen Luftwaffen-Soldaten, die sich sofort mit erhobenen Händen ergaben. Eines der Besatzungsmitglieder lag mit schweren Beinverletzungen am Waldrand.

„Wir riefen per Melder einen Arzt in Rehden. Der kam mit seinem VW Käfer“, berichtete der 85-jährige Seeker im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Arzt habe aber den schwer Verletzten nicht ins Diepholzer Krankenhaus bringen wollen.

„Der versaut mir das ganze Auto“, habe er angesichts der blutenden Wunden des britischen Soldaten gesagt. Seeker: „Erst als wir damit gedroht haben, das unserem ,Bannführer' zu melden, stimmte er dem Transport zu. Wir haben die Beine des verletzten Soldaten dann in einen der Fallschirme eingewickelt.“

Was aus dem Verletzten geworden ist, weiß Seeker nicht. Die anderen abgeschossenen Besatzungsmitglieder des britischen Flugzeuges seien später von Soldaten des Fliegerhorstes Diepholz abgeholt worden.

Später registrierte Seeker Militärfahrzeuge

Nach Kriegsende 1945 verpflichteten britische Soldaten, die die Region Diepholz/Sulingen besetzt hatten, den jungen Christian Seeker dazu, bei der Registrierung von Militärfahrzeugen auf einem Sammelplatz bei Hemsloh zu helfen. Diese Verpflichtung war für ihn damals gar nicht so schlecht: „Da gab es was zu essen. Und wird konnten im Wald bei Hemsloh gelegentlich einen Baum fällen, um Brennholz für zu Hause in Sulingen zu haben.“

Später wurde Christian Seeker Verwaltungsbeamter, war Kämmerer des Landkreises Diepholz. Nach der Wiedervereinigung half er beim Aufbau von neuen Verwaltungsstrukturen in Sachsen-Anhalt, wurde mit 62 Jahren Bürgermeister der Stadt Weißenfelst. Auch nach seiner Pensionierung mit 65 Jahren war er dort noch tätig.

Heute genießt Christian Seeker mit 85 Jahren und guter Gesundheit seinen Ruhestand in seinem Haus in Diepholz.