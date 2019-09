16-Jahres-Vergleich: Ein Drittel mehr Menschen im Heim

In elf Jahren übersteigt die Zahl derjenigen, die im Landkreis auf Pflege angewiesen sind voraussichtlich die Zahl der Einwohner des Fleckens Bruchhausen-Vilsen.

Landkreis Diepholz - 10 432 Frauen und Männer brauchen im Landkreis Diepholz dann Unterstützung zum Leben, prognostiziert Theresa Tapken. Sie ist für Fachplanungen im Landkreis-Fachdienst Soziales zuständig und präsentierte die Zahlen in der Pflegekonferenz in Diepholz, deren Vorsitz Kreisrätin Ulrike Tammen hat.

Unabhängig davon hat die Bertelsmann-Stiftung prognostiziert, dass bis zum Jahr 2030 bundesweit fast 500 000 Vollzeitkräfte in der Pflege fehlen, wenn sich die derzeitigen Trends fortsetzen. Zum Vergleich: Der Flecken Bruchhausen-Vilsen hat zurzeit 9 070 Einwohner.

Eine rasante Entwicklung im Landkreis Diepholz

Schon vor vier Jahren waren es im Landkreis Diepholz 8 015 Männer und Frauen, die auf Pflege angewiesen waren – von ihnen lebten 2 320 in einem Pflegeheim. Dort werden der Prognose zufolge in elf Jahren 3 343 Menschen ihr Leben verbringen.

Deutlich mehr Männer und Frauen nutzen Unterstützung zu Hause: Exakt 2 186 Menschen ließen sich vor vier Jahren von einem Pflegedienst betreuen. In elf Jahren werden es der Prognose zufolge 3 367 sein.

Es ist eine rasante Entwicklung im Landkreis Diepholz, so zeigten die Zahlen von Theresa Tapken. In einem Zeitraum von nur 16 Jahren – konkret von 2001 bis 2017 – war die Zahl der Pflegebedürftigen um sage und schreibe 79 Prozent gestiegen, denn sie war für 2017 bereits mit 10 015 angegeben. Die Zahl der Klienten in einem Pflegeheim stieg um 36 Prozent – von 1 695 im Jahr 2001 auf 2 313 im Jahr 2017.

Noch drastischer waren die Steigerungen bei Pflegedienst-Leistungen, deren Nachfrage und Nutzung in den besagten Jahren um 143 (!) Prozent stieg. Ein Wachstum um 81 Prozent gab es in diesem Zeitraum beim Pflegegeld. Bezogen das 2001 noch 2 816 Menschen, so waren es 16 Jahre später bereits 5 090.

Hoher Bedarf an Angeboten in der Pflege

Für die Pflegeplanung resultieren daraus klare Schlussfolgerungen, so stellt Theresa Tapken in ihrer Analyse fest. Zum einen muss auf die Steigerung der stationären Pflegezahlen reagiert werden. Zum anderen ist zukünftig mit sinkenden Zahlen bei den Pflegegeld-Empfängern zu rechnen, so die Prognose.

Unstrittig ist der hohe Bedarf an teilstationären und ambulanten Angeboten in der Pflege. Außerdem wünschen sich viele Betroffene Unterstützung im häuslichen Bereich.

Schon im Mai hatte die Pflegekonferenz festgestellt, dass grundsätzlich mehr Angebote geschaffen werden müssen. Schon jetzt kommen im Schnitt auf 62 Plätze 61 Bewohner. Dazu kommt: Pro Einrichtung stehen etwa 32 Personen auf der Warteliste. Etwa ein Drittel der Bewohner (32 Prozent) ist auf Sozialhilfe angewiesen.