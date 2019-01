Pferdehalter beklagen Heupreise

Landkreis Diepholz - Von Janna Sillinger. Die Heupreise sind derzeit doppelt so hoch wie noch vor einem Jahr. Grund dafür ist die Dürreperiode im vergangenen Sommer. Besonders Pferdehaltern machen die Preise zu schaffen, doch vermeintliche Lösungen birgen neue Gefahren.

Das ist schon eine kleine Katastrophe, findet Sabine Katenkamp vom Reitstall Katenkamp aus Stuhr. Obwohl zu ihrem Reitstall Weiden gehören, von denen sie Heu beziehen, reicht es in diesem Winter nicht aus, um die etwa 60 Pferde zu verpflegen. „Wir konnten ja nur ein Mal mähen im Sommer.“ In der Regel stehe das mindestens zwei, häufig auch drei Mal jährlich auf dem Plan.

Pferde fressen in erster Linie Heu und die Preise dafür sind derzeit doppelt so hoch wie im vergangenen Jahr. Da fängt das Problem an, ist sich Katenkamp sicher. Zu Anfang hatte sie sogar den Eindruck, dass einige Landwirte, die Heu gewerblich vertreiben, mit dem Verkauf solange warten wollten, bis die Preise „richtig hochgeschraubt waren“. Das habe eine entsprechend frühzeitige Versorgung damit erschwert. Und nun müssen Pferdehalter in den sauren Apfel beißen. „Wir kommen über die Runden“, erzählt Katenkamp. Doch Gewinne gebe es in diesem Jahr keine.

Ein Rundballen für um die 30 Euro

Ähnlich beschreibt Wolfgang Block vom Hof Ivre-Mort aus Lemförde das Problem. Da auf dem Hof seiner Frau allerdings lediglich 16 Pferde leben, sei man gerade so hingekommen. „Wir haben aber von anderen, größeren Betrieben gehört, dass das mit dem Heu ein immenses Problem ist derzeit.“

Der Futtermittelverkäufer Cord Landwehr aus Leeste bestätigt die hohen Preise. Ein Rundballen Heu koste in der Regel um die 30 Euro, derzeit liege der Preis bei rund 85 Euro. Was Heu in geringen Mengen, für Kleintiere etwa, angeht, versuche er, die Preise möglichst gering zu halten. Es sei jedoch ein wirklich schwieriges Jahr.

Dirk Albers von der niedersächsischen Landwirtschaftskammer möchte sich zu den Preisen nicht äußern. Er betont jedoch, dass er schon im vergangenen Sommer auf das Problem aufmerksam gemacht habe. „Ich hab gesagt, dass es wichtig ist, zu schätzen, zu wiegen und zu messen.“ Dadurch wäre es kein Problem gewesen, zu berechnen, wie viel Futter vorhanden ist und wie viel man zusätzlich einkaufen muss. Doch viele würden einfach hoffen, dass die Vorräte ausreichen und machen sich zu erst Gedanken, wenn es zu spät ist. „Bauern handeln da ein bisschen aus dem Bauch raus.“

„Es braucht sich keiner zu beschweren!“

Ein Lösungsansatz, den er nennt, sei der Import von Heu aus dem europäischen Ausland. „Vieles wird etwa aus Spanien oder Frankreich importiert.“

Bedenken äußert Albers beim Import aus osteuropäischen Ländern, in denen die Afrikanische Schweinepest (ASP) ausgebrochen ist. Wenn dort ein Schwein verendet und von dem Kadaver irgendwelche Reste im Heu liegen, dieses dann hierher gebracht werde und womöglich irgendwie in die Nähe von Schweinen gelange, wäre das eine große Gefahr. Diese Lösung hält er aber für keine gute.

Für die Zukunft rät er weiterhin zu Vorbeugung. „Es braucht sich keiner zu beschweren!“ Wie das Wetter ist, bekomme jeder Landwirt mit. Wenn es wieder so trocken wird, müsse direkt gehandelt und nicht erst auf die Probleme gewartet werden. „Das liegt bei jedem selbst zeitig zu reagieren.“