Mit „Pfeffer und Salz“ in den Sommer

Konzert am 16. Juni in Diepholz mit Chor aus Appingedam

Diepholz – Die Spannung steigt, die Aufregung wächst: Der Pop- und Gospelchor „Pfeffer & Salz“ gibt am Sonntag, 16. Juni, um 16 Uhr in der St. Nicolaikirche in Diepholz sein erstes Sommerkonzert. Fast 50 Sänger haben in den vergangenen Wochen für dieses Event geprobt.