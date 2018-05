Personalstärke eine Woche auf dem Stand von Norwegen

Neue Erfahrungen: Projekt „Schüler leiten eine Station“ an der Klinik Diepholz

+ Auch die Dokumentation von Pflegeleistungen und das Schreiben von Dienstplänen gehört zu Alltag einer Stationsleitung (von links): Dilber Ersu, Franziska Delicat und Michelle Bruns.

Diepholz - Von Eberhard Jansen. So viele Pflegekräfte auf einer Station – das ist in Norwegen und Schweden normal. In Deutschland fällt es Patienten gleich auf. Eine Woche lang übernahmen 22 Schülerinnen und ein Schüler der Gesundheits- und Krankenpflegeschule der Alexianer Landkreis Diepholz die Leitung einer Station in der Klinik Diepholz und verdreifachten dadurch praktisch die Personalstärke.