Permanente Ausraster eines Diepholzers

Teilen

Vor dem Amtsgericht Diepholz (Symbolbild) wurde jetzt ein 23-jähriger Diepholzer wegen Körperverletzungen, Beleidigungen und Bedrohungen angeklagt. © ej

Aus dem Gericht. Verurteilt wegen Körperverletzungen, Beleidigungen und Bedrohungen: Mehrfach vorbestrafter Mann aus Diepholz erhält Bewährungsstrafe. Auch seine Ehefrau steht vor Gericht.

Diepholz – Wegen nicht weniger als fünf Delikten war ein erst vor Kurzem nach Lohne verzogener 23-jähriger Diepholzer vor dem hiesigen Amtsgericht angeklagt. Eine der Taten sollte seine mitangeklagte 25-jährige Ehefrau gemeinsam mit ihm begangen haben, eine weitere Tat sie allein. Da beide Angeklagten vollumfänglich geständig waren, konnte auf die Vernehmung von insgesamt 14 vorgeladenen Zeugen verzichtet werden. Der Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe, seine Ehefrau zu einer Geldstrafe verurteilt.

Schläge vor dem Schnellrestaurant

Die jetzt vor Gericht verhandelte Serie unkontrollierter Gewaltausbrüche seitens des Angeklagten begann in den frühen Morgenstunden des 13. Juni 2021 auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Diepholz. Durch die versehentlich betätigte Lichthupe eines weiteren Gastes fühlte sich der Angeklagte offensichtlich provoziert. Er begab sich zum Fahrzeug des Geschädigten, öffnete die Fahrertür und schlug dem Mann zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht. Als eine Zeugin den Angeklagten von seinem Opfer zurückziehen wollte, mischte sich die Ehefrau des Angeklagten ein und riss die Zeugin an den Haaren. Anschließend drang der Beschuldigte nochmals auf sein Opfer ein und schlug diesem zweimal mit der Faust ins Gesicht. Zum Abschluss trat er eine Delle in die Fahrertür des Autos, beleidigte sein Opfer und drohte damit, ihn zuhause zu finden und umzubringen.

Gut zwei Wochen später beleidigte er laut Anklage bei einem Großeinsatz der Polizei in der Diepholzer Innenstadt eine Beamtin auf sexueller Basis.

Am 16. September 2021 geriet der Angeklagte gegen 6 Uhr mit dem Verantwortlichen einer Spielothek in Diepholz in Streit, als dieser sein Hausrecht durchsetzen wollte. Er spukte und schlug dem Mann ins Gesicht und beleidigte ihn massiv.

Ähnliche Beleidigungen sprach er am 24. Oktober 2021, morgens, auch gegen eine ehemalige Nachbarin aus, die wegen eines lautstarken Streites des jetzt angeklagten Ehepaares die Polizei gerufen hatte. Er drohte mit den Angehörigen seiner Großfamilie und damit, die Frau „abzustechen“.

Im Januar 2022 beging das Ehepaar einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Die Angeklagte überholte auf der B51 im Bereich Marl als Fahrzeugführerin einen vorausfahrenden BMW. Kurz vor dem Wiedereinscheren warf der Angeklagte durch das geöffnete Beifahrerfenster mehrere Silvesterknallkörper vor das überholte Fahrzeug. Der Fahrzeugführer musste stark abbremsen, um nicht über die explodierenden Böller zu fahren.

Beamtin beschimpft

In der Nacht zum 1. August 2021 wurde die Angeklagte in Diepholz einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen. Mit dieser Maßnahme offensichtlich nicht einverstanden, beleidigte sie die kontrollierende Beamtin mehrfach mit einem vulgären Schimpfwort.

Im Namen ihrer Mandanten räumten die beiden bestellten Pflichtverteidiger sämtliche Anklagepunkte ein. Die Angeklagte gab ergänzend an, sie habe lediglich ihren Mann unterstützen wollen, als sie die fremde Frau an den Haaren gerissen habe und bei der Verkehrskontrolle sei die Situation ungewollt eskaliert. Sie habe das Gefühl gehabt, ständig anlasslos von der Polizei kontrolliert zu werden und dies nur wegen ihres Nachnamens.

In seinem Schlusswort räumte der Angeklagte ein, viele Fehler gemacht zu haben. Er sei sehr impulsiv und könne sich nur schwer kontrollieren. Seine Reaktionen täten ihm jetzt leid und die Sache mit den Feuerwerkskörpern sei ein schlechter Scherz gewesen. Allerdings fühle auch er sich wegen seines Namens von der Polizei drangsaliert. Er werde dazu gebracht, irgendwann über zu reagieren. Auf der anderen Seite werde er nicht ernst genommen, wenn er das Opfer sei.

Staatsanwältin, Richter und der Anwalt eines Nebenklägers versuchten dem Angeklagten mit deutlichen Worten zu vermitteln, dass sein Verhalten in Konfliktsituationen nicht akzeptabel ist und zwangsläufig zu Strafverfahren führt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft verurteilte der Amtsrichter die Angeklagte wegen Beleidigung und Körperverletzung zu insgesamt 50 Tagessätzen à 10 Euro. Dabei wurde neben dem Geständnis der Umstand berücksichtigt, dass sie bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten war.

Ihr bereits mehrfach vorbestrafter Ehemann wurde wegen der jetzt verhandelten Taten zu einer Bewährungsstrafe von elf Monaten verurteilt. Ihm wurde ein Bewährungshelfer zugeordnet und er hat Meldeauflagen zu erfüllen. An eines der Opfer muss der Verurteilte Schmerzensgeld in Höhe von 350 Euro zahlen. Weiter hat er sämtliche Kosten des Verfahrens zu tragen.

In seiner Urteilsbegründung führte der Richter aus, dass bei den vorliegenden Delikten und insbesondere den Vorstrafen eine Verurteilung zu einer Geldstrafe nicht mehr in Frage gekommen wäre. Die verhängte Freiheitsstrafe könne allerdings zur Bewährung ausgesetzt werden, da der Angeklagte aktuell in stabilen Verhältnissen lebt. Diese Entscheidung habe allerdings „auf Messers Schneide gestanden“. Zukünftige Situationen müsse er besser lösen, sonst lande er ganz sicher im Knast. agu