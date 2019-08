„Fridays for Future“ in Diepholz: „Wir müssen unbequem sein“

Organisatoren im Interview

Diepholz – Sie engagieren sich für mehr Klimaschutz: Paula Tabke und Veit Mengedoth gehören zur regionalen Aktionsgruppe, die am Freitag, 23. August, die zweite Demonstration „Fridays for Future“ in Diepholz veranstaltet.