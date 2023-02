„Partizipativer Nachbarschaftstreff“ in der Diepholzer Innenstadt

Von: Eberhard Jansen

Ein „partizipativer Nachbarschaftstreff“ entsteht in der früheren Buchhandlung Günzel im Gänsemarkt in der Diepholzer Innenstadt. © Eleganz Bildungsplattform

Ein neuer „partizipativer Nachbarschaftstreff“ entsteht in der Diepholzer Innenstadt – genauer in der früheren Buchhandlung Günzel an der Mühlenstraße (Gänsemarkt). Träger ist der Verein Eleganz Bildungsplattform mit Sitz in Osnabrück, der an seinem jetzigen Diepholzer Standort an der Langen Straße 56 seit längerer Zeit Sprach- und Integrationskurse anbietet.

Diepholz – Im Vorfeld der für März geplanten Eröffnung der neuen Einrichtung ist jeder zu einer Ideenwerkstatt für den Nachbarschaftstreff am Samstag, 11. Februar, von 11 bis 15 Uhr im Café Freiraum (Münte) eingeladen. Der Treff soll unter Beteiligung der Betroffenen (also partizipativ) organisiert werden.

Öffentliche Ideenwerkstatt

„Bei der Ideenwerkstatt sollen unter der Moderation der Projektkoordination gemeinsam mit wichtigen Akteuren und Multiplikatoren der Stadt Diepholz und in erster Linie mit der Nachbarschaft inspirierende Ideen entwickelt und mit Bedarfen vor Ort verknüpft werden“, heißt es in einer Mitteilung der Bildungsplattform. Anmeldung per E-Mail an nachbarschaftstreff@eleganz-bp.de.

Eleganz Bildungsplattform Eleganz Bildungsplattform ist seit 1996 Akteur der Osnabrücker Integrations- und Bildungsarbeit. Durch vielfältige Angebote arbeite er beständig an seinem Vereinsziel, gesellschaftliche Teilhabe für alle zu ermöglichen. Lernförderung, Sprach- und Integrationskurse, Jugendarbeit und Erziehungsworkshops, Projekte sowie Sozial- und Integrationsberatung seien die Mittel, dieses Ziel Hand in Hand mit Teilnehmern und Partnern zu erreichen. (Quelle: www.eleganz-bp.de)

Als erstes Quartiersentwicklungsprojekt des Bildungsträgers Eleganz Bildungsplattform werde der Schwerpunkt auf der niederschwelligen Begegnung zwischen den zugewanderten und einheimischen Einwohnern der Stadt Diepholz liegen – der Nachbarschaft.

„Öffentlicher Raum des interkulturellen Austauschs“

„Mit einem vielfältigen Angebot und einem breiten Programm, welches von Ehrenamtlichen und aktiven Anwohnern selbst gestaltet wird, wird dort Hand-in-Hand und auf Augenhöhe ein öffentlicher Raum des interkulturellen Austauschs kreiert“, erklärt Projektkoordinatorin Katharina Albers. Der Geschäftsführer der Eleganz Bildungsplattform, Yasin Karakaya, ergänzt: „Das ist ein spannendes Projekt, welches viele Herausforderungen mit sich bringt. Aber wir haben ein kompetentes, interkulturelles Team vor Ort, das den Bedarfen der Nachbarschaft gerecht werden wird.“

Gefördert

Gefördert und begleitet wird das Diepholzer Projekt von der LAG Soziale Brennpunkte Niedersachsen, dem Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung sowie der NBank.

Umbauarbeiten

Derzeit laufen in der frühen Buchhandlung im Gänsemarkt Umbauarbeiten. Laut Projektkoordinatorin Kathrina Albers sollen in dem Gebäude auch die Sprach- und Integrationskurse stattfinden. Für den Nachbarschaftstreff ist eine Küche zur gemeinsamen Nutzung der Besucher vorgesehen. Eleganz Bildungsplattform habe das frühere Ladenlokal für zunächst drei Jahre gemietet.