Parkplatzrempler für 40 000 Euro in Diepholz - war es Absicht und steckt Betrug dahinter?

War der Parkplatz-Unfall absichtlich herbeigeführt worden. Von diesem Vorwurf wurde der Angeklagte vor dem Schöffengericht freigesprochen. © Jansen

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall im Herbst 2021 auf dem Parkplatz eines Diepholzer Verbrauchermarktes hatte jetzt ein gerichtliches Nachspiel: Ein 35-jähriger Diepholzer war vor dem Schöffengericht wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angeklagt. Zusammen soll an den Autos ein Schaden von mehr als 40 000 Euro entstanden sein.

Diepholz – Der außergewöhnlich hohe Schaden an beiden Fahrzeugen hatte die hinzugezogenen Polizeibeamten dazu veranlasst, vorhandenes Videomaterial zu sichten und auszuwerten. Als daraus erkennbar wurde, dass der vorfahrtberechtigte Fahrzeugführer vor der Kollision mit dem ausparkenden Fahrzeug beschleunigte und weder Ausweich-, noch Bremsmanöver vornahm, begründete dies den Anfangsverdacht eines vorsätzlich herbeigeführten Verkehrsunfalls. Dies führte jetzt zur Anklage durch die Staatsanwaltschaft Verden.

Vor Gericht sollte nunmehr durch umfangreiche Zeugenvernehmungen und insbesondere die Ausführungen des bestellten technischen Sachverständigen geklärt werden, ob bei dem geschilderten Ablauf ein vorsätzliches Verhalten des jungen Mannes vorgelegen hat und durch Tatsachen bewiesen werden kann.

Bei dem Verkehrsunfall in den frühen Abendstunden waren an beiden beteiligten Autos Schäden in einer Höhe entstanden, wie sie bei einer normalen „Parkplatzrempelei“ völlig unüblich sind. An dem ausparkenden VW-Polo entstand im Heckbereich ein Sachschaden in Höhe von 5 500 Euro, an dem passierenden BMW 530 ein Schaden im seitlichen Bereich in Höhe von 37 000 Euro laut eines Gutachtens, das vom Halter des BMW in Auftrag gegeben worden war. Ein zweites, von der beteiligten Versicherung veranlasstes Gutachten wies lediglich noch einen Schaden in Höhe von 18 000 Euro aus. Wegen dieser gravierenden Diskrepanz wurde ein weiteres Strafverfahren wegen des Verdachts des Betruges gegen den Halter des BMW eingeleitet. Der Ausgang dieses Verfahrens ist derzeit noch offen.

Die befragten Zeugen konnten zum Verhalten des ausparkenden Polo-Fahrers lediglich angeben, dass dieser in etwa mit Schrittgeschwindigkeit rückwärts aus der Parklücke herausgefahren war und es dann zum Zusammenstoß gekommen sei. Der BMW-Fahrer sei schon relativ schnell gefahren, zumindest mit Blick die Verkehrssituation auf dem belebten Parkplatz.

Der Sachverständige führte aus, dass ihm umfangreiches Auswertematerial zur Verfügung gestellt worden war, aufgrund dessen es möglich sei, das Unfallgeschehen sehr präzise nachzuvollziehen. Demnach habe der Angeklagte den BMW mit einer Geschwindigkeit von 21 km/h geführt, als er theoretisch auf das ausparkende Fahrzeug hätte aufmerksam werden können. Bis zur Kollision habe er weiter auf circa 30 km/h beschleunigt. Ausweich- oder Bremsmanöver hätten bis zum Zusammenstoß nicht stattgefunden.

Jetzt war es Aufgabe des Gerichts, zweifelsfrei und mit der für eine mögliche Verurteilung erforderlichen Sicherheit ein vorsätzliches Handeln des Angeklagten festzustellen.

Dieses vorsätzliche Verhalten wurde von dem Verteidiger des Angeklagten vehement in Abrede gestellt. Ganz eindeutig trage der rückwärts ausparkende Verkehrsteilnehmer die Hauptschuld am Zustandekommen des Verkehrsunfalls. Dieser hätte sich notfalls von einer anderen Person ausweisen lassen müssen, wenn er den Bereich für den fließenden Verkehr auf dem Parkplatz nicht einsehen konnte.

Seinem Mandanten sei höchstens anzulasten, dass er möglicherweise etwas zu schnell gefahren sei. Allerdings gebe es keine festgeschriebene Höchstgeschwindigkeit auf dem Parkplatz.

Dass sein Klient hier überhaupt angeklagt werde, liege wieder nur daran, dass ihm als Mitglied einer amtsbekannten Großfamilie sofort alles Schlechte zugetraut werde. Es werde immer mit einer anderen Brille geguckt. Von einem fingierten Verkehrsunfall könne keine Rede sein und aus diesem Grund beantrage er einen Freispruch.

Während die Staatsanwaltschaft den Tatvorwurf nach wie vor als erfüllt ansah, entschied das Schöffengericht nach längerer Beratung auf Freispruch für den Angeklagten. Es sei nicht zu beweisen, dass der 35-Jährige den Unfall vorsätzlich herbeigeführt hat. Eine mögliche Geschwindigkeitsüberschreitung wäre eine längst verjährte Ordnungswidrigkeit, die im Übrigen nicht Gegenstand dieser Verhandlung gewesen sei. agu