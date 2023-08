Appletree Garden Festival in Diepholz: Vorbereitung im Zeitplan / Parkplatzprobleme durch Regen

Von: Jannick Ripking

Im Zeitplan: Die Organisatoren und Helfer des Appletree Garden Festivals in Diepholz kümmern sich zurzeit um den Aufbau und die Gestaltung des Geländes. © Jannick Ripking

Das Appletree Garden Festival in Diepholz steht in den Startlöchern. Die Vorbereitungen laufen und befinden sich alle im Zeitplan. Nur der Regen der vergangenen Tage sorgt für Parkplatzprobleme, die gelöst werden wollen.

Diepholz – „Eigentlich läuft alles perfekt“, meint Lisa Canehl, Pressesprecherin des Appletree Garden Festivals. Eigentlich, denn das Wetter bereitet den Organisatoren ein wenig Kopfzerbrechen. Nicht etwa weil die Vorbereitungen wegen des Regens der vergangenen Tage in Verzug geraten sind (Canehl: „So früh wie in diesem Jahr sind wir noch nie angefangen.“), sondern weil die vorgesehenen Parkplätze auf Lüdersbusch aktuell nicht befahrbar sind.

Appletree Garden Festival: Parkplätze vor Ort nicht befahrbar / Ausweichfläche auf dem Diepholzer Marktplatz

Am Donnerstag, 3. August, startet das Diepholzer Festival. Gäste mit Ticket können ab 10 Uhr auf das Zeltgelände. „Wir hoffen natürlich, dass die Fahrbahnen auf den Parkplätzen bis dahin durch glückliche Fügung befahrbar sind“, sagt Lisa Canehl. Hoffnung auf trockenes Wetter allein reicht aber nicht, deswegen „sind wir aktuell auf Flächensuche“. Dabei stehen die Festival-Veranstalter in engem Austausch mit der Stadt Diepholz.

Und eine erste Lösung ist gefunden: Sollte der große Parkplatz direkt am Gelände am Anreisetag noch immer nicht zur Verfügung stehen, können die Appletree-Besucher auf dem Diepholzer Marktplatz parken. Dieser ist seit gestern gesperrt. „Hintergrund ist, dass die Flächen freigehalten werden sollen, damit die Besucherinnen und Besucher des Appletree Garden Festivals dort parken können“, erklärt Alissa Horstmann, Pressesprecherin der Stadt Diepholz. Die Sperrung des Marktplatzes gilt bis Montag, 7. August.

Der Diepholzer Marktplatz ist während des Appletree Garden Festivals gesperrt, damit die Besucher ihn als Parkplatz nutzen können. © Jannick Ripking

Dass diese Fläche allerdings ausreicht, bezweifeln die Organisatoren. Es gebe zwar „genug Ideen“ für Parkplätze, auf denen die Gäste des Festivals ihr Auto abstellen könnten, „aber viele kleinere Plätze zu koordinieren, ist viel schwerer als nur einen großen“, erklärt Lisa Canehl. Daher ihr Appell: „Am besten wäre es, wenn man das Auto zuhause stehen lässt.“

Das Team des Festivals verweist dabei auf die Nähe des Diepholzer Bahnhofes zum Appletree-Gelände. Der Fußweg beträgt etwa zehn Minuten. „Reist bitte mit dem Zug an oder lasst euch bringen, falls ihr aus der Gegend seid“, schreiben die Veranstalter auf ihren Social Media-Kanälen. „Das ist nachhaltiger und meist günstiger.“ Auch für Appletree-Besucher, die mit einem Campingwagen anreisen, arbeiten die Organisatoren an einer Lösung. Für sie falle der Marktplatz jedoch weg: „Sie müssen mit ihrem Caravan in der Nähe des Festivals parken können.“

Appletree Garden Festival: Aufbau im Zeitplan und Evakuierungsmöglichkeiten für den Notfall

Abgesehen von der durchwachsenen Wetterprognose und dem damit verbundenen Parkplatzproblem läuft die Vorbereitung auf das Appletree Garden Festival laut Lisa Canehl besser und vor allem schneller denn je – auch wegen der Erfahrungen des vergangenen Jahres. „Da lief die Vorbereitung etwas schleppend“, erinnert sich die Sprecherin des Festivals. „Das lag aber vorrangig an der Corona-Zeit.“ Eingespielte Abläufe und Absprachen seien durch die Zwangspause einfach ein wenig eingeschlafen.

„Deswegen haben wir in diesem Jahr alles nach vorn gezogen“, sagt Canehl. Mit Erfolg: „Wir hatten überall ein wenig Puffer und werden mit dem Aufbau rechtzeitig fertig.“ Das Zeitmanagement habe geholfen, das wechselhafte Wetter mit guter Stimmung zu durchstehen. Canehl: „Natürlich ist es schöner, wenn man bis abends im Warmen werkeln kann, aber der Regen hat dafür gesorgt, dass wir mit manchen Dingen sogar noch schneller fertig geworden sind.“

Für den Fall, dass ein Unwetter über das Appletree Garden Festival hereinbricht, gibt es übrigens einen Evakuierungsplan: „Wir mussten das Gelände 2019 schon einmal räumen. Auf diese Erfahrung können wir zurückgreifen und die Besucher im Notfall in der Mühlenkamp-Sporthalle unterbringen. Dafür stehen Busse von Rittmeyer bereit.“