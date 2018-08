Diepholz - Von Louisa Manholt. Bis zu 120 Kilometer pro Stunde schnell, 23 Kilogramm schwer oder fast zwei Meter lang: Für Modellboot-Bauer scheint es keine Grenzen zu geben. Um zu zeigen, wofür man Wochen, Monate oder gar Jahre gearbeitet hat, veranstaltete die Interessengemeinschaft (IGM) Modellbau Diepholz das alle zwei Jahre stattfindende internationale Schaufahren.

Mehr als 120 Teilnehmer präsentierten Rennboote, Hafenschlepper, Sumpfgleiter und Segelboote auf dem Diepholzer Baggersee.

„Man nannte uns das letzte Mal das ,Wacken des Schiffmodellbaus‘“, berichtete Günter Schmedeshagen von der IGM. „Wir haben viel Zuspruch. Die meisten kommen zwar aus der Region, aber wir haben auch Teilnehmer aus den Niederlanden und der Schweiz.“

Gebaut werden die Modelle entweder als Modellbau-Set oder komplett selbst erstellt. Dabei muss jeder Bastler selbst überlegen, wie er diverse Einzelheiten im Modell umsetzt. So auch Jürgen Köllner aus Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz. An seinem Seenotrettungskreuzer bastelt er bereits seit 2014. Fertig ist das 1,84 Meter lange Schiff noch lange nicht, aber der Nachbau der „Hermann Marwede“ von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, stationiert auf Helgoland, durfte an diesem Wochenende bereits einmal zum Test fahren. „Die Löcher für die Reling sind alle handgefräst. Das macht man nicht mal eben so nebenher“, berichtete der Modellbauer.

+ Bei diesem Modell geht es eher um Geschwindigkeit. © Manholt

Auch Soundeffekte und diverse Licht-Installationen von Lämpchen bis hin zu Scheinwerfern deuten auf die Hingabe zum Detail des Bastlers hin. Eine Anleitung für sein Modell hat er natürlich nicht. Dafür aber sehr viele Fotos aus jeder Perspektive, damit er dem Original so nahe wie möglich kommen kann. „Ich arbeite jeden Tag eine bis anderthalb Stunden daran. Im Urlaub können es aber auch mal zehn Stunden am Tag werden“, erklärte Köllner. „Man muss die Muße dazu haben. Je nach Arbeitstag hat man die manchmal aber auch nicht.“ Zum Modellbau kam der Bastler in seiner Zeit bei der Bundeswehr. „Ich war beim Wachdienst und da kam dann Langeweile auf. So fing das an mit dem Modellbau und dabei bin ich dann all die Jahre geblieben“, erzählte der Schiffbegeisterte.

+ Wegen des Niedrigwassers mussten die Organisatoren Behelfsstege aufbauen, damit die Modelle sicher ins Wasser gelassen werden konnten. © Manholt

Die lange andauernde Hitze sorgte auch beim Schaufahren für ein Problem: Niedrigwasser. Der Wasserpegel war so niedrig, dass man Behelfsstege aufbauen musste, damit man die Modelle sicher ins Wasser setzen konnte. „Segelschiffe, die ein langes Schwert nach unten haben, haben die Teilnehmer gar nicht erst mitgenommen, die schaffen es gar nicht heil ins Wasser“, erklärte Schmedeshagen.

Aber bis auf diese Kleinigkeit zeigte er sich mit der Veranstaltung zufrieden. Er stellte auch fest, dass die Verbrennungsmotoren, mit denen einige Modelle betrieben werden, langsam aus der Mode geraten zugunsten von Elektromotoren. „Die Elektromotoren sind fast genauso leistungsstark, pusten weniger Dreck ins Wasser und sind vor allem nicht so fehleranfällig. Ein Verbrennungsmotor muss vielleicht vier Mal oder öfter neu gestartet werden, bis er funktioniert, der Elektromotor ist da zuverlässiger.“