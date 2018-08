Nach dem großen Brand: Lebenshilfe-Kita „Am Müntepark“ zieht um

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Die Kita „Am Müntepark“ ist nun an der Steinfelder Straße 9. Mit Unterstützung der Stadt Diepholz und vielen Spendern hat die Lebenshilfe Grafschaft Diepholz dort für mindestens zwei Jahre einen Ersatz für die kurz vor Ostern durch einen Brand zerstörte Kindertagesstätte am Willenberg gefunden. Am Mittwochnachmittag sagte die Lebenshilfe „Danke!“ – und beriet Konzepte für einen Wiederaufbau der Kita in der Nähe des Münteparks.

Die Leiterin der Kita „Am Müntepark“, Ina Matthes, führte Vertreter der Stadt Diepholz, den Vorstand der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz und Geschäftsführerin Annette Lüneburg durch das umgebaute Wohnhaus, das im Eigentum der Stadt Diepholz ist.

Ursprünglich wollte die Stadt das Haus abreißen und dort Gewerbeflächen schaffen. Doch als die Stadtverwaltung nach dem Brand von der Not der Lebenshilfe erfuhr, die dringend ein vorübergehendes Ersatzgebäude für die Kinder mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen brauchte, legte sie diese Pläne erst mal auf Eis und bot der Lebenshilfe das Haus mit mehr als 600 Quadratmetern Wohn- beziehungsweise Nutzfläche auf einem 2000 Quadratmeter großen Grundstück an.

Am 14. April unterzeichneten Stadt und Lebenshilfe eine Nutzungsvereinbarung. Für die Jungen und Mädchen, die zwischenzeitlich auf mehrere Lebenshilfe-Einrichtungen verteilt waren, und den Träger der Kita eine optimale Lösung.

Nur dreieinhalb Monate dauerte der Umbau

Von Mitte April bis Anfang August – in dreieinhalb Monaten – wurde das ehemalige Wohnhaus an der Steinstraße 9 von betriebseigenen Handwerkern und Fremdfirmen so umgebaut, dass einer Betriebserlaubnis durch die zuständige Behörde nichts mehr entgegenstand.

„Einen großen Anteil am Gelingen hatte auch die Einrichtungsleiterin Ina Matthes, die aufgrund der Umbauphase ihren Jahresurlaub in den Herbst verschoben hat“, betont die Lebenshilfe. Pünktlich zum Beginn des neuen Kindergartenjahres am 6. August konnten die Räume der Kita „Am Müntepark“ an der Steinfelder Straße 9 in Betrieb genommen werden. Nicht nur die Kinder aus den drei „ausgelagerten“ Gruppen haben hier wieder zusammengefunden.

Da die Nachfrage nach Kitaplätzen auch für die Bereiche Heilpädagogik und Sprache sehr hoch und nun Platz genug war, sind neben der schon für den Willenberg geplanten Integrationsgruppe noch je eine heilpädagogische Gruppe und eine Sprachheilgruppe dazugekommen. An der Steinfelder Straße sind jetzt drei heilpädagogische Gruppen, zwei Sprachheilgruppen und eine Integrationsgruppe.

Aus einer Garage ist eine Turnhalle geworden

Aus Wohnzimmern, Küche, Schlafzimmern und anderen Räumen sind Gruppen- und Therapieräume geworden. Die große Garage wurde zur „Turnhalle“, die Bäder sind kindgerecht umgebaut. Der Balkon wurde durch einen Stahlträger abgestützt, sodass er für die Kita voll nutzbar ist. Die noch neue Nottreppe vom Kita-Gebäude am Willenberg wurde ans Ersatzgebäude an der Steinfelder Straße angebaut.

Die Lebenshilfe hätte auch gern aus Kostengründen die Bad-Armaturen vom Willenberg im Ersatzgebäude installiert. Doch die hatten Unbekannte aus der Brandruine gestohlen.

So gut das Gebäude an der Steinfelder Straße derzeit ist: Auf Dauer eignet es sich nicht für die Kita, da es direkt an der Bundesstraße 214 und nicht zentral liegt. Für den Herbst plant die Lebenshilfe einen „Tag der offenen Tür“.

Am Mittwochnachmittag beriet der Vorstand der Lebenshilfe, wie die Kita am Willenberg in den nächsten zwei Jahren wieder aufgebaut werden soll. Es lagen mehrere Konzepte von Architekten vor – sowohl mit einem kompletten Abriss der Brandruine als auch mit dem Erhalt des alten Gebäudes, das früher die Diepholzer Jugendherberge war.