„OM“ übernimmt Diepholzer Tierarztpraxis Rußwurm

Von: Eberhard Jansen

Überraschung am letzten Praxis-Tag vor dem Ruhestand: Familie, Freunde und Mitarbeiter standen für den Diepholzer Tierarzt Jörg Rußwurm und seine Frau Heike (Mitte) mit „Wurf-Konfetti“ Spalier. © Jansen

Das neue Schild war am letzten Tag schon installiert: Aus der Tierarztpraxis Rußwurm in Diepholz Auf dem Esch ist die Tierarztpraxis OM (Oldenburger Münsterland) geworden. Am Ende des letzten Arbeitstages vor seinem Ruhestand gab es für Jörg Rußwurm eine Überraschung: Familie, Freunde und Mitarbeiter des Veterinärs standen am Freitagabend Spalier. Sie hatten Sekt und „Wurf-Konfetti“ dabei.

Diepholz – Jörg Rußwurm und seine Frau Heike hatten die Tierarztpraxis Auf dem Esch in Diepholz gemeinsam geführt. Beide sind 64 Jahre alt und gehen nun den Ruhestand. Zumindest fast, denn Rußwurm hat sich den neuen Praxisinhabern als Urlaubsvertretung angeboten und schon die ersten Termine bekommen.

Seine gut laufende Praxis hat Rußwurm an die Tierarztpraxis OM GmbH verkauft. Dieses Unternehmen von mehreren Veterinären hat bereits Standorte in Vechta, Damme, Hunteburg und Holdorf – und nun auch in Diepholz. Telefonisch ist die Tierarztpraxis – eine von insgesamt drei in Diepholz – weiterhin unter 05441/9923960 erreichbar.

Seit 2015 versorgten Jörg Rußwurm und sein Team Auf dem Esch vorwiegend Hunde und Katzen. Vor fünf Jahren hatte sich der Veterinär ganz auf Kleintiere spezialisiert.

Seltener Serval Die meisten Patienten von Jörg Rußwurm waren Hunde und Katzen. Einmal hatte der Tierarzt ein sehr exotisches Tier zu versorgen: Der Serval-Kater einer Halterin aus Diepholz sollte kastriert werden. Der Tierarzt wusste, dass diese afrikanische Katzenart gegenüber Narkosen sehr empfindlich sind. „Ich habe mir im Zoo Osnabrück telefonisch Rat geholt“, berichte Rußwurm. Alles ging gut. Der Serval überstand die Operation problemlos.

Seit 1985 in Diepholz

Studiert hatte der aus Thüringen stammende Jörg Rußwurm in Gießen und danach im Weserbergland in einer kleinen Praxis gearbeitet. Über eine Annonce kam er 1985 nach Diepholz als Angestellter in die Tierarztpraxis Steinemann. 2007 machte sich Jörg Rußwurm mit Unterstützung seiner Frau Heike an der Wellestraße in Diepholz selbstständig. 2015 erfolgte der Umzug in die neue Praxis Auf dem Esch, die jetzt umgebaut ist. Die Übernahme durch die Tierarztpraxis OM erfolgte zum 1. Juli.

„Haustiere haben neue Wertigkeit“

„Haustiere haben seit Corona eine neue Wertigkeit bekommen“, ist die Erfahrung Rußwurms. Nicht nur die Zahl von Hunden und Katzen habe sich erhöht, weil sich viele Menschen während der Pandemie einen Vierbeiner für zu Hause angeschafft haben. Die Besitzer seien auch bereit, mehr für die tiermedizinische Versorgung zu zahlen. Früher hätten manche eine 50 Euro kostende Impfung schon gescheut.

„Wir hatten eine gute Zeit“, fasste Heike Rußwurm bei der kleinen Abschiedsfeier vor der Praxistür zusammen. Ihr Mann bleibt den vierbeinigen Patienten und deren Besitzern zumindest zeitweise – als Vertretung – noch erhalten.