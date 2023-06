Aschen: Oldtimertreffen begeistert Tausende

Sie strahlen um die Wette: Alte Autos aller Marken sind zu bestaunen. © Bernd Gerwanski

Wieder haben sich in Aschen die Oldtimer getummelt. „Die Oldieschrauber“ ziehen ein sehr positives Fazit zum 26. Oldtimertreffen in Aschen.

Aschen – Für Oldtimerfans war es schon lange klar: Am Wochenende geht’s nach Aschen. Das galt für Oldtimerbesitzer, viel mehr aber noch für die Massen an Zuschauern, die einfach mal ein paar schöne Stunden zwischen alten Autos, Lkw, Treckern, Motorrädern und sogar Baumaschinen erleben wollten. Und dann waren da noch die vielen Stände mit zahlreichen Ersatzteilen, Krimskrams, Spielzeug und all dem, was man eigentlich nicht braucht, aber trotzdem haben möchte.

„Es läuft besser als gewünscht“, sagt Hermann Hüntemann, Vorsitzender des Vereins „Die Oldieschrauber“, bereits am Samstagvormittag über die mittlerweile 26. Veranstaltung dieser Art. Die meisten Teilnehmer haben längst ihre Plätze eingenommen, aber immer noch trudeln weitere Fahrzeuge aus nah und fern ein. „An sich ist Freitag der Hauptanreisetag“, berichtet Hüntemann, „aber dieses Mal kamen viele schon am Donnerstag. Wir haben den Platz um eineinhalb Hektar erweitert. Jetzt sind es insgesamt sieben Hektar, die wir nutzen.“

Hermann Hüntemann, Vorsitzender der Oldieschrauber, zieht ein positives Fazit zur Veranstaltung. © Bernd Gerwanski

Alle Kategorien der Oldtimer seien vertreten, sagt der Vereinsvorsitzende. Auch viele Teilehändler seien gekommen – „von Schleswig-Holstein bis zum Ruhrpott“. Etliche Fahrer seien wieder aus den Niederlanden angereist, einer sogar aus Belgien. Ganz gleich woher, „die Teilnehmer schätzen die schöne Atmosphäre in Aschen inmitten der Bauernhäuser“, betont Hermann Hüntemann. „Man kennt sich und hat sich viel zu erzählen.“ Derweil haben die anderen Vereinsmitglieder und Freunde alle Hände voll zu tun, weitere Fahrzeuge einzuweisen oder die Besucher zu leiten. Auch Hüntemann wird immer wieder hier und da gebraucht.

Seit Donnerstagabend ist Uwe Brockmeyer aus Hölingen bei Wildeshausen auf dem Platz. „Wir sind sieben Teilnehmer“, berichtet er. Die Oldtimerfans sind mit fünf Bauwagen und vier Schleppern angereist. Nebenbei: Ein Schlepper hat also zwei Bauwagen gezogen, die anderen je einen. „Unsere Anreise hat zwei Stunden gedauert“, erzählt Brockmeyer, der gerne die Bauwagen zeigt. Innendrin sind sie wohnlich hergerichtet. Dass sie einst von Einachser auf Zweiachser umgebaut wurden, erstaunt den Betrachter.

Auch Ersatzteile und allerlei altes Gerät sind ebenfalls ein Anziehungspunkt für die Besucher in Aschen. © Bernd Gerwanski

Mittlerweile werden Rolf und Bärbel Brandt aus Lemförde mit ihrem Trabant Cabriolet auf dem Gelände eingewiesen. Denn für Kleinwagen findet sich immer noch ein Plätzchen. Aber warum schlägt für Leute aus Niedersachsen das Herz für den Trabant? „Wir stammen aus Wurzen bei Leipzig“, erzählt das Ehepaar. „In Lemförde wohnen wir seit 1991.“ Der strahlend grüne Trabant sei „einer der letzten Zweitakter, die noch 1990 hergestellt wurden“. Mit Autos wie dem Trabant seien sie groß geworden, sagen beide. Und es mache immer noch Spaß, mit dem Trabant zu fahren. Mit dem 26 PS-Gefährt besuchen sie auch andere Treffen.

Ernst Lauerwald aus Menslage bei Quakenbrück ist mit einem Lloyd Alexander, Baujahr 1960, gekommen. „600 Kubikzentimeter, 19 PS“, teilt er mit. Selbst Langstrecken seien zu schaffen. „Auch Autobahnen sind kein Problem. Eine Dauergeschwindigkeit von 90 bis 100 Stundenkilometer ist über eine längere Zeit möglich.“

Wie sagt doch Hermann Hüntemann? Man kenne sich und habe sich viel zu erzählen. So werden sich viele Oldtimerfans bald wiedersehen. Auf dem Gelände wurden schon die Handzettel für ein Oldtimertreffen am 9. Juli in Vechta verteilt.