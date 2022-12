Ohne Kredite geht es nicht

Von: Anke Seidel

Landkreis muss 2023 Schulden machen: 20 Millionen Euro müssen für Investitionen wie Straßen und Schulbauten neu aufgenommen werden.

Landkreis. Es ist eine Kehrtwende mit Signalwirkung: Ohne kräftige Kreditaufnahme wird der Landkreis Diepholz seine Investitionen – vor allem in Schulen, Kreisstraßen und Radwege – im kommenden Jahr nicht finanzieren können.

Daran ließ Kämmerer Rolf Klasing bei der Vorstellung des Haushalts 2023 im Finanzausschuss, der unter Leitung von Heino Mackenstedt (CDU) im Kreishaus Diepholz tagte, keinen Zweifel. Sage und schreibe 20 Millionen Euro umfassen die neuen Schulden im Haushalt 2023, der ohnehin von großen Unwägbarkeiten geprägt ist: Welche Auswirkungen hat der Ukraine-Krieg 2023? Wie entwickelt sich die Flüchtlingssituation? Und wie die Lage der Krankenhäuser?

Fakt ist: Die Aufgaben des Landkreises und damit der Umfang seines Hauhalts wächst enorm. Vor allem sind immer mehr Menschen auf Hilfe zum Lebensunterhalt oder Unterstützung in besonderen Lebenslagen angewiesen. Ein Indikator dafür ist die Höhe der Transferleistungen. Kämmerer Rolf Klasing nannte Zahlen: 2012 hatte der Landkreis bei 251,6 Millionen Euro Erträgen und 234,2 Millionen Aufwendungen 118,5 Millionen Euro Transferaufwendungen gehabt. 2023 werden es bei 433,1 Millionen Erträgen und 440,1 Millionen Aufwendungen sage und schreibe 251,5 (!) Millionen Euro Transferaufwendungen sein – also mehr als das Doppelte.

Die aktuelle Entwicklung hat wegen der Investitions-Kreditaufnahme Auswirkungen auf den Schuldenstand. Bei 6,6 Millionen Euro liegt er aktuell – was einem Betrag von 30,24 Euro pro Einwohner entspricht. Aber 2023 hat jeder Bewohner des Kreises rein rechnerisch 167,98 Euro zu tragen, weil der Schuldenstand auf 36,7 Millionen Euro schnellt. Prognose von Kämmerer Rolf Klasing für 2025: 38,1 Millionen Euro oder 174,58 pro Einwohner.

Schlimmeres verhindert die aktuell starke Steuerkraft der 15 Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis zumindest für den Etat 2023. Denn die Kreisumlage – elementare Einnahmesäule – steigt von 119 auf 135,3 Millionen Euro. Genauso wichtig sind die Schlüsselzuweisungen vom Land für Landkreisaufgaben. Sie steigen um rund 6,6 auf nun 78,9 Millionen Euro.

Im Ergebnis steigen die Erstattungen vom Land um 6,4 Millionen Euro auf 25 Millionen Euro, und für die Grundsicherung fließen 26,1 Millionen Euro – ein Plus von 5,4 Millionen.

Auf der anderen Seite aber muss der Landkreis 30,9 Millionen Euro mehr für Transferaufwendungen kalkulieren, insgesamt 251,5 Millionen Euro. Zu Buche schlagen vor allem die enormen Steigerungen bei den Sozialleistungen – von 189,7 auf 219 Millionen Euro. Allein bei der Hilfe zum Lebensunterhalt steigt der Bedarf von 31,6 auf 47,5 Millionen Euro – ein Plus von 15,9 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die Personalkosten des Landkreises mit seinen rund 1 000 Beschäftigten betragen 63, 5 Millionen Euro. Für Sach- und Dienstleistungen muss der Landkreis 44,7 Millionen Euro ausweisen – sieben Millionen Euro mehr als bisher. Vor allem aber explodieren die Bewirtschaftungskosten, die sich wegen der hohen Energiekosten fast verdoppeln. Der Ansatz steigt von 6,7 Millionen Euro auf 13,3 Millionen Euro.

Mehr Geld als geplant muss der Landkreis auch seinen Kliniken zur Verfügung stellen. Acht Millionen Euro sind für den Defizit-Ausgleich notwendig. Unabhängig davon stehen sieben Millionen Euro für die neue Zentralklinik in Borwede im Haushalt – für Planungskosten des Hauses.

Das sagt die Politik

Der Kreistag entscheidet am Montag in öffentlicher Sitzung (ab 15 Uhr im Gasthaus Zur Post, Neubruchhausen) über den Haushalt 2023. Die Zustimmung zeichnet sich durch die einmütige Beschlussempfehlung des Finanzausschusses bereits ab. Für die SPD-Fraktion bewertete Jürgen Borchers den Haushaltsplanentwurf im Finanzausschuss so: „Da steckt eine ganze Menge Glück, aber auch eine ganze Menge Planung drin.“ Damit könne man gut leben, so Borchers – und fügte hinzu: „Wird schon passen!“Der Haushalt dokumentiere sehr gut, so Holger Rabbe für die CDU, „dass wir als Landkreis aufgrund einer stabilen Lage Zukunftsinvestitionen tätigen können“. Er sei gespannt auf den Haushalt 2024, so Rabbe – und darauf, „welche Auswirkungen die Energiekrise auf die Steuerkraft hat“.



Für die FDP-Fraktion war Klaus Naber überzeugt: „Sicher ist, dass nichts sicher ist.“ Naber hatte vor allem die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, die Energiekrise und die Lage in China mit ihren globalen Folgen – auch auf den Landkreis Diepholz – im Blick. Erfreulich sei der derzeitige Schuldenstand. „Hoffen wir das Beste“, betonte der Abgeordnete mit Blick auf die Zukunft.



Sodann stand für Wolfgang Depken (Grüne) fest: „Der Haushalt ist konservativ gerechnet – und das ist gut so!“ Depken sah – wie sein Vorredner – in den Transferleistungen das größte Problem. sdl