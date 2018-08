Offene Arme für 132 „Sonnenscheine“

Diepholz - Von Sven Reckmann. Ihre erste Einschulung liegt schon einige Zeit zurück – nun folgte nun eine zweite. Diesmal ganz ohne Schultüte aber sicherlich auch mit einigem Kribbeln im Bauch vor Aufregung, weil da viel Neues kommt. 132 Fünftklässler betraten an der Diepholzer Graf-Friedrich-Schule (GFS) ihre neue Schullaufbahn.

Mit einer großen Einschulungsfeier im Theater begrüßte das Gymnasium die Jüngsten in ihren Reihen.

Schulleiter Lars Buse griff das Thema Wetter auf; wochenlang schien die Sonne in Vorfreude auf diesen großen Tag, wusste er. „Sie haben doch sicherlich alle nur kleine Sonnenscheine dabei“, meinte er augenzwinkernd in Richtung der Eltern der frischgebackenen Fünftklässler. Er erntete verschärftes Kopfnicken.

Und es blieb sommerlich: Ganz ohne Schwitzen werde es nicht gehen auf der weiteren Laufbahn, prognostizierte Buse, wenn Wolken und Stürme aufziehen, „dann muss man da durch.“ Er empfahl den Neuen eine Mischung aus Sonnenschein und Selbstbewusstsein, ohne dabei jedoch den Nebenmann zu vergessen: „Dann sehen wir uns in neun Jahren wieder hier auf dieser Bühne.“

Das Programm gab einen Einblick, welche Möglichkeiten die Schüler in den kommenden Jahren auch im musischen Bereich haben. Es spielte der „Erstie Chor“ unter der Leitung von Janina Kuhlmann, der Chor „Good for Singing“ unter der Leitung von Monika Decker, das Orchester unter der Leitung von Melanie Römann, und am Ende räumte die Band „Inside“ (Leitung Klaus Stolle) rockig das Feld von hinten auf. Durchs Programm führte wie gewohnt locker Musiklehrer Klaus Stolle („Ich gehöre hier zum Inventar“)

Einen hatte das Publikum aber ganz besonders ins Herz geschlossen. Der junge Ayham Fayad, erst Anfang 2017 aus Syrien gekommen, ließ sich von der großen Kulisse nicht beeindrucken, sang eindrücklich gefühlvoll den Song „Ich lass für Dich das Licht an“ von „Revolverheld“ und rührte damit manche Zuhörer(-innen) in den vollbesetzten Rängen sogar zu Tränen. Langanhaltender Applaus belohnte den Zehntklässler und auch die stimmige Begleitung durch das Orchester.

In lockerer Art und Weise präsentierten Mitglieder der Schülervertretung (SV), welche Aktionen es im Laufe des Schuljahres an der GFS gibt. Dabei kam auch ein „echter Nikolaus“ auf der Bühne zum Einsatz. Zunächst werden die Fünftklässler aber sicherlich eher in den Genuss der Paten kommen, die die SV für jede Klasse organisiert hat. Sie helfen den Fünftklässlern bei der Eingewöhnung und bei Fragen.

Dann wurde es spannend für die Mädchen und Jungen; sie erfuhren, wie sich die fünf Klassen zusammensetzen, mit wem sie zukünftig die Schulbank drücken.

Nach einem gemeinsamen Gruppenfoto vor dem Theater marschierten die fünf Klassen zum ersten Mal in ihre Klassenräume. Tags darauf ging es für die 132 „Sonnenscheine“ dann zum ersten Mal ans Werk.