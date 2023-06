Neun Tore und eine kleine Ailton-Show

Von: Carsten Sander

Torjubel-Selfie mit Ailton – für die Jungs sicher unvergesslich. © Ailton/Erik

Besser spät als nie, sagt ein Sprichwort. Und so war es auch für den TuS St. Hülfe-Heede. Vor zwei Jahren hatte der Verein seinen 100. Geburtstag gefeiert, doch erst jetzt kam es zum „Jubiläumsspiel“ gegen die Traditionsmannschaft von Werder Bremen. In der sorgte Ailton für die Prise Show in einem Neun-Tore-Spiel.

St. Hülfe – Er ist eben immer noch der Mann für die Show bei Werder Bremen! Klar, um die Hüften ist Ailton um einiges fülliger geworden, die Explosivität von früher ist folglich auch unter den Kilos verschütt gegangen. Aber wenn es darum geht, den Zuschauern etwas zu bieten, dann liefert der 49-Jährige immer noch verlässlich ab. Siehe als jüngstes Beispiel das Spiel der Werder-Traditionself am Samstag beim Fußball-Bezirksligisten TuS St. Hülfe-Heede.

Mit 6:3 gewannen die Bremer Alt-Stars, und natürlich war es Ailton, Double-Sieger und Bundesliga-Torschützenkönig 2004, der das in Halbzeit zwei sehr offene Spiel entschied. Relativ unspektakukär mit einem verwandelten Handelfmeter, aber das unmittelbare Danach zählte. Mit einigen Jungs, die hinter dem Tor den Treffer bejubelten, stellte sich der Brasilianer zum Selfie auf. Klick – und fertig war die immerwährende Erinnerung für die Nachwuchsspieler des TuS St. Hülfe-Heede.

Ein Erinnerungsfoto für das Clubheim des TuS St. Hülfe-Heede. © Foto: Nordphoto/Kokenge

Für sie war das Spiel wegen dieses einen Moments ein mindestens genauso großes Erlebnis wie für die großen Kicker des TuS auf dem Platz. Allen voran für Evgen Kushnir. Mit einem feinen Heber über Ex-Bundesliga-Keeper Felix Wiedwald hinweg sowie einem ebenso feinen Schuss in den Winkel hatte er eine Partie, in der Werder durch Tore von Ex-Profi Kevin Schindler (2), Ailton und Ex-Werder-Coach Alexander Nouri bereits mit 4:0 geführt hatte, wieder spannend gemacht. Tarek Schmidt hatte auf 1:4 gestellt, dann kam Kushnirs Doppelpack, bei dem sich zeigte: Der Mann hat schon mal höherklassig gespielt – in der Ukraine für die U21-Landesauswahl und in Georgiens höchster Liga. Nun die sehenswerten Treffer und ein Witz, der auf der TuS-Bank kursierte: „Den nimmt Werder gleich mit!“ Naja, dieser Zug dürfte mit 27 Jahren für Kushnir abgefahren sein. Aber in seinem Hinterkopf schlummert noch dieser eine Traum: „Wenn noch mal ein höherklassiger Verein anfragt - warum nicht?“

Die Männer in Grün und Weiß sind mit solchen Gedanken längst durch, haben ihre aktiven Karrieren hinter sich. Von den Namen, die Werders Traditionself in St. Hülfe aufbot, konnten sich einige sehen lassen. Neben Ailton, der dem Spiel kurz vor Schluss mit dem Handelfmeter zum 5:3 die Spannung wieder nahm, waren auch Ivan Klasnic und Nelson Valdez, beide ebenfalls Double-Sieger 2004, dabei. Sowie der dreifache Torschütze Schindler (markierte auch den 6:3-Endstand), Felix Wiedwald (73 Bundesliga-Einsätze für Werder und Eintracht Frankfurt) sowie Alex Nouri, der in seiner Trainerlaufbahn mit dem SV Werder und mit Hertha BSC zwei namhafte Stationen aufzubieten hat. Ex-Nationalspieler Aaron Hunt hatte sein Kommen zwar auch zugesagt, musste aber wegen eines Muskelfaserrisses passen.

Zu den Top-Promis der Werder-Traditionself gehörte auch Nelson Valdez, der sich in dieser Szene gegen Lennart Alscher (re.) und Malte Kahl (li.) durchsetzt. © Nordphoto/Kokenge

„Mit der Besetzung der Bremer Mannschaft sind wir dennoch absolut zufrieden“, sagte Rainer Weghöft, Vorsitzender des TuS St. Hülfe-Heede. Zwar hatte er sich etwas mehr als die 600 bis 700 Zuschauer erwartet, die die Partie sehen wollten. Aber auch so bilanzierte er: „Alles top, alles gut.“

Die Partie war so etwas wie ein verspätetes Geschenk für den TuS und seine Mitglieder und Aktiven. Eigentlich hatte 2021 das 100-jährige Bestehen des Vereins gefeiert werden sollen, doch die Corona-Pandemie machte das unmöglich. Deshalb wurde mit zwei Jahren Verspätung die Partie gegen die Bremer Altstars als Bonbon gereicht. Im Team standen deshalb Spieler der ersten und der zweiten Herren-Mannschaft sowie auch der eine oder andere Ehemalige.

Ivan Klasnic - hier im Duell der Kapitäne mit Björn Antrecht - blieb für die Werder-Traditionsmannschaft torlos. © Nordphoto/Kokenge

Zu denen hätte auch Viktor Pekrul gehören können. Bis zum vergangenen Winter war er noch für den TuS aufgelaufen, wegen seiner Vergangenheit in Werders U23 ist er aber auch regelmäßig für die Traditionself aktiv. Am Samstag konnte er also zwischen beiden Trikots wählen, entschied sich aber für das mit der Raute. Was aber auch egal war, denn trotz des Ergebnisses von 6:3 hat es für ihn „nur Sieger“ gegeben, so Pekrul, der die Partie gemeinsam mit Rainer Weghöft eingefädelt hatte: „Das war doch ein tolles Event für alle.“ Und mit der Erfahrung eines Traditionself-Stammspielers fügte Pekrul lachend an: „Wichtig ist immer, dass Ailton trifft. Dann ist gute Stimmung.“

Werder-Traditionself: Felix Wiedwald - Oliver Freund, Ivan Klasnic, Erhan Albayrak, Kevin Schindler, Timo Kanigowski, Alexander Nouri, Nelson Valdez, Viktor Pekrul, Daniel Franziskus, Ailton, Björn Schierenbeck, Iman Bi-Ria, Sven Meinecke.