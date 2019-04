Notfalldosen und Notfallbänke

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Wichtige Informationen sind im Kühlschrank: Dort sollte die Notfalldose in der Tür stehen. Darin sind keine Lebensmittel, die gekühlt werden müssen, sondern Informationen, die für Retter im Notfall wichtig seien können: Gesundheitszustand, Impfpass, Medikamentenplan, vorhandene Allergien oder die Patientenverfügung beispielsweise. Der Senioren- und Behindertenbeirat (SBB) der Stadt Diepholz unterstützt die Notfalldosen und kann sie jetzt für zwei Euro pro Stück im Diepholzer Rathaus und bei seinen Veranstaltungen anbieten.

Insgesamt 800 Euro spendeten Christian-Hinrich Niehaus von der Diepholzer Schloss-Apotheke und Detlef Lipinski, Inhaber des Diepholzer Autowaschcenters, dem Seniorenbeirat für die Notfalldosen. Im normalen Handel kosten die grün-weißen Kunststoffbehälter laut einer Pressemitteilung des SBB etwa sieben Euro.

Das Set besteht aus einer Dose, einem Infoblatt, das die Besitzer der Dose ausfüllen müssen, sowie zwei Aufklebern – einer für die Wohnungstür, der auf die Dose im Kühlschrank hinweist, und einer für den Kühlschrank als Aufbewahrungsort.

„Im Notfall zählt jede Sekunde. Und Rettungssanitäter dürfen nicht in Handtaschen oder Ähnlichem nach Unterlagen wie Blutspendeausweis oder Medikamentenplan suchen“, erklärt Werner Marquardt. Und ihm ist wichtig: „Eine Notfalldose ist nicht nur für Senioren.“

Der 71-Jährige ist neuer Vorsitzender des Diepholzer Senioren- und Behindertenbeirates. Er übernahm das Amt von Ulrich Rother, der aus persönlichen Gründen zurückgetreten war. Bislang war Marquardt, der schon lange im Beirat mitarbeitet, stellvertretender Vorsitzender gewesen.

Neben der Notfalldose will er auch das Projekt „Notfallbänke“ in Diepholz voranbringen. Der Beirat strebt an, dass die Stadt Diepholz alle ihre öffentlichen Ruhebänke mit Nummern und GPS-Koordinaten kennzeichnet. Die Nummern der Bänke werden dann bei der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle hinterlegt. Wenn beispielsweise ein Passant eine hilflose Person auf einer Bank findet, kann er beim Notruf durch die Nummer eine eindeutige Ortbeschreibung abgeben und die Rettung kann ohne Verzögerung anlaufen.