Schaustellerfamilie erlebt durch Coronakrise einen „Totalausfall“

Stände an Tankstelle und Baumarkt

+ © Jansen Aus der Not heraus hat Manuela Gerste hat ihren Süßwarenstand am Hagebaumarkt in Diepholz aufgestellt. Zudem hat die Familie dort wegen der Coronakrise einen Stand mit Bratwurstverkauf. © Jansen

Diepholz - Normalerweise wäre Franz-Karl Jörling derzeit mit seinem Fahrgeschäft „Disco Swing“ und seinem Eisstand in Paderborn. Doch der dortige Jahrmarkt ist ebenso abgesagt wie der Markt in Dortmund, auf dem seine Schwiegermutter Manuela Gerste mit ihrem Süßwarenstand stehen würde. Die Corona-Krise hat das Leben der Diepholzer Schaustellerfamilie völlig durcheinandergebracht und sie wirtschaftlich aus der Bahn geworfen. „Wir haben einen finanziellen Totalausfall“, sagt Franz-Karl Jörling. Aus der wirtschaftlichen Not heraus hat die Familie Jörling/Gerste derzeit Verkaufsstände am Hagebaumarkt und auf dem Gelände der Esso-Tankstelle (Reifen Günther) in Diepholz.