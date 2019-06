Noch vier Wochen gesperrt

Diepholz – Etwa vier Wochen noch wird die Mühlenstraße im Herzen von Diepholz eine Baustelle sein. Entsprechend müssen Verkehrsteilnehmer mit der Sperrung der Straße leben. Das sagten Stadt-Vertreter am Dienstag beim öffentlichen Besichtigungs-Termin der Bushaltestellen-Baustelle in der Nähe des Diepholzer Rathauses. Derzeit werden die beiden Haltestellen am Rathausmarkt barrierefrei umgebaut.

Die Buskapsteine, die ein optimales Heranfahren von Niederflurbussen an die Haltestelle ermöglichen, sind mittlerweile gesetzt. In etwa zwei Wochen soll die neue Fahrbahn dazu kommen.

Mit einer Informationsveranstaltung wollte die Stadt den Bürgern Gelegenheit geben, offene Fragen direkt vor Ort zu stellen und den Hintergrund der Umbaumaßnahmen zu barrierefreien Bushaltestellen und deren Vorteile erläutern. Mit zehn Interessierten blieb die Runde gestern allerdings eher überschaubar.

„Wir haben uns entschlossen, dieses Format auch bei zukünftigen Baumaßnahmen anzubieten“, sagte Bürgermeister Florian Marré.

Die Bushaltestelle „Rathaus“ liegt in zentraler Lage und hat damit eine große Bedeutung als Verknüpfungspunkt in der Stadt. Mit dem Umbau der Bushaltestellen soll ein wesentlicher Beitrag zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV in der Stadt Diepholz geleistet werden.

Für diese Maßnahme konnten Fördermittel bei der LNVG (Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen) und dem ZVBN (Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen) eingeworben werden.

Stadt-Vertreter Andreas Hehmann berichtete vor Ort über die Ziele des Umbaus.

Dass der Bau zeitweise eher aussah wie eine U-Bahn-Baustelle, begründete Hehmann mit den Erd-Arbeiten verschiedener Versorgungsträger wie Stadtwerke, Telekom und auch Vodafone, die alle ihre eigenen Leitungen neu gelegt, beziehungsweise Leerrohre eingeführt hatten. „Das ist ein Zeitfresser“.

Die Kosten für den Bau bezifferte Hehmann auf 125000 Euro, von denen fast 88 Prozent vom Land gefördert werden.

Allerdings: Auf den ÖPNV-Takt hat der Umbau keinen Einfluss. Die Frage einer jungen Frau in der Besichtigungsrunde galt der Anbindung der Haltestelle: „Es wäre schön, wenn hier in der Stadt auch so viele Busse halten würden, wie im Schulzentrum und am Bahnhof.“

Die Zuständigkeit für den ÖPNV liege beim Landkreis, sagte der Bürgermeister, der allerdings voll zustimmte, dass in der Innenstadt mehr Busse halten müssten, „gerade vor dem Hintergrund der Klimadebatte“.