Landkreis Diepholz hat touristisch viel zu bieten

Viele Betten noch frei

Romantisch: Ein Sonnenuntergang am Dümmer.

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Wasser und Wellen am Dümmer, Erholung im Luftkurort Bruchhausen-Vilsen oder Kraniche in der Diepholzer Moorniederung: Touristisch hat der Landkreis Diepholz nicht nur diese, sondern viele weitere Angebote zu bieten. 92 Hotels, Gasthöfe, Pensionen oder Campingplätze bieten Übernachtungsmöglichkeiten an - und haben noch viele Betten frei.