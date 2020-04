Nienburg plant Behelfskrankenhaus

Nutzung auch für Nachbarkreise / Vierter Todesfall im Kreis Diepholz

+ Nach zwischenzeitlich mäßigem Wachstum steigt die Zahl der positiven Corona-Tests aktuell deutlich. grafik: Köhnken

Diepholz/Nienburg - Von Marc Lentvogt. Im Landkreis Diepholz hat es am Donnerstagabend einen vierten Todesfall in Zusammenhang mit der Lungenerkrankung Covid-19 gegeben. Dabei handele es sich um einen 83 Jahren alten Bewohner des Sulinger Seniorenheims Landhaus Barrien, wie die Kreisverwaltung am Freitag mitteilt. Das Pflegeheim ist von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen. Insgesamt haben sich 21 Bewohnerinnen und Bewohner sowie elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter infiziert. Ein Bewohner verstarb infolge der Corona-Infektion bereits am Montag.