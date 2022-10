Niedersachsen-Wahl 2022: Interview mit einem Erstwähler

Von: Luka Spahr

Nils Raitzig wählt am Sonntag zum ersten Mal. Darauf hat er sich intensiv vorbereitet. © Luka Spahr

Nils Raitzig wählt am Sonntag zum ersten Mal. Der Schüler der GFS-Europaschule Diepholz hat sich intensiv vorbereitet.

Diepholz – In zwei Tagen steht die Niedersachsen-Wahl 2022 an. Für viele eine Routine, für viele das erste Mal. Einer von ihnen ist Nils Raitzig von der GFS-Europaschule Diepholz. Wie er über Politik denkt, erklärt er im Interview mit Luka Spahr.

Nils, wann und wo hast du das erste Mal Kontakt zur Politik gehabt?

Das erste Mal war ganz klassisch im Politik-Unterricht. Dann hat es sich immer weiter entwickelt. Wenn man sich dafür interessiert, fängt man erst damit an, mit seinen Freunden darüber zu reden, dann mit seiner Familie. Somit kommt man in den Austausch. Letztes Jahr ging es dann für mich noch etwas weiter. Ich hab an der Young-Leaders-Akademie teilgenommen, das ist eine Schülerakademie in Paderborn, wo sich engagierte Schüler treffen und über Themen wie Nachhaltigkeit, Politik, auch ein bisschen Philosophie diskutieren und gucken: Wo ist die Stimmung in der Jugend?

Bist du in einem Umfeld aufgewachsen, in dem Politik ein Thema war?

Ja, also meine Schwester und ich haben uns, da wir beide Politikunterricht haben, über die Themen unterhalten, und auch dann mit unseren Eltern und dann war es interessanter, weil da auch die Meinungen teilweise echt auseinandergegangen sind.

Bist du in deiner Generation eher ein Einzelgänger damit, dass du politisch interessiert bist, oder wie nimmst du das wahr?

Ich würde nicht sagen, dass ich ein Einzelgänger bin. Es gibt viele in unserer Generation, die sich sehr für Politik interessieren. Das sieht man zum Beispiel bei Fridays for Future. Aber ich denke, dass sich nicht alle Jugendlichen wirklich sehr konkret mit diesen Themen auseinandersetzen. Schon auseinandersetzen, aber halt nicht in der Ausführlichkeit.

Was macht für dich einen politisch interessierten Menschen aus?

Auf jeden Fall, dass man immer auf dem aktuellen Stand der Dinge ist. Dass man sich täglich informiert, guckt, was ist grade los, was passiert in der Welt? Nicht nur, dass man guckt, was passiert auf Bundesebene, was passiert auf internationaler Ebene.

Was denkst du über politische Bewegungen wie Fridays for Future?

Ich finde es interessant, dass solche Bewegungen vor allem von den jüngeren Generationen ausgehen, da natürlich die größeren anderen NGOs oder Bewegungen wie Amnesty International oder Human Rights Watch eher von älteren Menschen ausgehen. Das war jetzt wirklich mal eine Bewegung, die von uns jüngeren Menschen ausging.

Was ist dir denn wichtig bei Politikern? Worauf kommt es dir an?

Ich hab mich das erste Mal damit auseinandergesetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Kandidaten für die Wahlkreisabgeordneten eingehe, habe ich zum Beispiel geguckt: Was haben die vorher gemacht? Welche Qualifikationen bringen die mit? Dann waren mir natürlich die zentralen Themen der einzelnen Politiker sehr wichtig.

Hast du das Gefühl, dass die Kandidaten, die hier zur Wahl stehen, auf die Interessen der Jugendlichen eingehen?

Teils, teils. Viele von diesen Themen, die uns angehen, Umwelt und Bildung, repräsentieren die natürlich. Was ich aber durchaus etwas vermisse, ist der Dialog zwischen den einzelnen Parteien und den Kandidaten von diesen Parteien mit den Jugendlichen, mit den jungen Menschen. Wir machen prozentual gesehen nur einen geringen Anteil aus, aber ich würde mir wünschen, dass die Kandidaten nicht nur mit den Erstwählern, sondern auch mit den jüngeren Generationen sprechen und gucken, was für die grad wichtig ist.

Wie wichtig ist dir, dass die Politikerinnen auch in den neuen Medien präsent sind?

Ich finde das sehr wichtig. Wir müssen von den konservativen Wahlkampfmethoden weggehen und auch ein bisschen in solche Hybridmethoden reingehen.

Wir hatten über Fridays for Future und Umwelt gesprochen. Was sind für dich wichtige Themen bei dieser Wahl?

Bildung. Ich bin Schüler, Bildung finde ich da sehr entscheidend. Dann fand ich auch noch international politische Themen interessant. Ein Thema dieser Wahl war ja zum Beispiel auch die Unterstützung der Waffenlieferungen an die Ukraine. Dann natürlich Energie, Umwelt. Wie soll das weitergehen mit der Energieknappheit? Unterstützt man weiter ökologische Landwirtschaft?

Hast du dich gezielt informiert oder geschaut, was in deinen News-Feed reinkommt?

Also zum Einen: Politik-Unterricht. Wenn eine Wahl ansteht, ist das immer Thema. Da haben wir als Kurs den Wahl-o-Mat durchgeführt, das habe ich privat noch mal gemacht, aber ich finde den immer sehr pauschal. Dann habe ich in drei Parteiprogramme sehr konkret reingeschaut, hab mir meine Themen rausgesucht und mich da auch eingelesen.

