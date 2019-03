Autor Marc Elsberg schildert beim Wissensforum die Folgen eines Blackouts

Nicht wahrscheinlich – aber denkbar

Diepholz - Von Katharina Schmidt. Die schlechte Nachricht: Ohne Strom ist die moderne Gesellschaft aufgeschmissen. Die etwas bessere: In ländlich geprägten Gebieten wie dem Landkreis Diepholz würde das Chaos vielleicht nicht ganz so schnell ausbrechen. Das war die Botschaft, die Bestseller-Autor Marc Elsberg beim 13. Wissensforum in Diepholz überbrachte. Er hielt einen Vortrag darüber, welche Auswirkungen ein langfristiger Stromausfall in ganz Europa haben könnte.