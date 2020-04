Nicht in säurehaltigen Schuhkartons lagern

Hella Frangella gibt Tipps: So können alte Fotos bewahrt und präsentiert werden. Die Diepholzer Fotografin, die lange in Uruguay gelebt hat, durchsucht derzeit Bilder für eine Chronik der Familiengeschichte. Foto: Mirella Frangella

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Erinnerungen in Schwarz-Weiß und in Farbe: Hella Frangella durchsucht alte Bilder in Kartons und Alben. Die Diepholzer Fotografin schreibt derzeit die Geschichte ihrer Fotografen-Familien auf, die viele Jahre in Uruguay spielt. Dort in Südamerika hat Hella Frangella von 1970 bis 1985 mit ihrem aus Uruguay stammenden Mann Quico Frangella gelebt. Dann eröffnete das Ehepaar das Fotostudio „Montevideo“ an der Langen Straße 38 in Diepholz.

Jetzt in der Corona-Krise, in der das Geschäft geschlossen bleiben muss, hat die 77-Jährige Zeit, zurück in die Geschichte ihrer Fotografen-Familie zu blicken und alte Bilder zu sichten. „Es sind unbezahlbare Erinnerungen und Dokumentationen, richtige Schätze, die in Vergessenheit geraten und im Keller verstauben. Außerdem konservieren wir sie nicht richtig.“

Sie selbst habe mengenweise Fotos, Diapositive, Negative, Zeitungsartikel und Fotoalben irgendwo herumliegen – auch in wegen der Säurehaltigkeit nicht geeigneten Schuhkartons: „Einen Schock bekam ich bei den Flip-Alben. Irgendwann hatte ich manche Fotos schnell in diese Alben gesteckt. Es war eine fatale Entscheidung! Die Bilder sind verblasst, und teilweise klebt die Foto-Oberfläche an der Folie.“

Die erfahrene Fotografin möchte Menschen, die derzeit wegen der Corona-Pandemie zu Hause bleiben (müssen) und auch Zeit haben, nach alten Fotos zu schauen, Tipps geben, wie die bildlichen Erinnerungen erhalten bleiben. Und sie macht den Vorschlag, sie auch als Collage – vielleicht in Form eines Stammbaums – zu präsentieren.

Hella Frangella: „Für die Aufbewahrung benötigen wir einen dicken sauberen Pinsel oder ein ganz weiches Tuch und säurefreie Kartons. Für eine Collage brauchen wir einen größeren alten Rahmen mit Glasscheibe, Fotokarton in Rahmengröße und Fotokleber. Als Erstes suchen wir einen Ort in der Wohnung aus, wo wir ungestört unseren Kram liegen lassen können. Hier machen wir es uns gemütlich in unserer Kreativ-Foto-Ecke. Ich mache mir ein angenehmes Licht und dazu auch Musik an. Dann holen wir alle Kisten aus dem Keller oder vom Dachboden und stellen diese um uns herum. Wir fangen mit einer kleinen Kiste an und stöbern durch all diese Bilder, und wenn wir mögen, versetzen wir uns in diese Zeit, lesen aus den Gesichtern, vergleichen die Ausdrücke, Kleidung und Orte mit der jetzigen Zeit. Wir gehen mit positiven Gedanken ran, denn vielleicht fließt mal die eine oder andere Träne, aber dann werden auch Lächeln und Freude aufkommen. Diese Bilder sind die Geschichte, die wir in uns tragen“, schreibt die Fotografin, die auch Erfahrung in Arbeiten wie Restaurierung, Vergrößerung, Wiederherstellung, Digitalisierung, Collagen, Gestaltung eines Familienbaums und Fotobüchern hat.

Hella Frangellas Schwiegervater eröffnete 1923 das erste Fotostudio in Uruguay, führte damit in Südamerika die Farbfotografie ein. 100 Jahre ist das bald her – im Vorfeld des Jubiläums kümmert sich Hella Frangella darum, dass die Familiengeschichte aufgeschrieben wird und auch Fotos aus der Zeit erhalten bleiben.

Die gebürtige Berlinerin, die mit ihrer aus Schlesien stammenden Familie nach dem Zweiten Weltkrieg nach Rehden kam, ist seit 1970 professionelle Fotografin. Zuvor hatte sie in Diepholz im Steuerbüro Siemon eine Lehre zu Steuerfachgehilfin absolviert, arbeitete später an der Rezeption des Parkhotels in Bremen.

Dort wuchs ihr Wunsch, ins Ausland zu gehen. Hella Frangella bekam die Chance, einen Bürojob in Montevideo, der Hauptstadt Uruguays, zu übernehmen. In dieser Zeit lernte sie ihren Mann, den Fotografen und Musiker Quico Frangella, kennen.

Die junge Frau lernte den Fotografenberuf und wurde als Kinderfotografin im ganzen Land bekannt. Hella Frangella war damals mehrfach im uruguayischen Fernsehen zu Gast. Ihre Arbeiten waren in vielen Ausstellungen zu sehen und wurden mehrfach ausgezeichnet.

Tochter Mirella Frangella, die in Uruguay geboren wurde und jetzt auch im Geschäft „Montevideo“ in Diepholz sowie in Berlin arbeitet, lernte das Fotografen-Handwerk bereits in der Kindheit und studierte später Grafikdesign. So wird die lange Fotografen-Familientradition auch im Digital-Zeitalter fortgesetzt.

Tipps von Hella Frangella zur Aufbewahrung von Fotos:

• Nie mit den Fingern auf Fotos oder Negative fassen. Immer nur an der Kante, am besten mit Stoffhandschuhen.

• Entstauben Sie die Fotos mit einem dicken sauberen, trockenen Pinsel oder weichem fusselfreiem Tuch. Staub reagiert mit der Fotoschicht und produziert Flecken. Es frisst das Bild weg.

• Trennen Sie soweit möglich die Fotos von normalen Kartons oder ausgeschnittenen Zeitungsartikeln. Diese sind säurehaltig und beschädigen das Bild auf Dauer.

• Fotos schwitzen in Plastikkisten, daher auch diese nicht benutzen.Benutzen Sie säurefreie Kartons und Fotoarchivhüllen.

• Finden Sie zur Aufbewahrung einen kühlen, trockenen Raum im Haus, in dem es keine großen Schwankungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit gibt. Feuchte Keller und Dachboden sind nicht dazu geeignet. Die Temperatur zwischen 10 und 24 Grad Celsius ist gut zur Lagerung. Je niedriger die Temperatur, desto besser.

Kontakt:

E-Mail: info@fotomontevideo.de oder Telefon 05441/7120. Das Geschäft „Montevideo“ ist derzeit wegen der Corona-Krise geschlossen.