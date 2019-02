In Aschen wird gebaut: „Neuzugang“ im Heimatmuseum

Aschen - Von Sven Reckmann. „Neuzugang“ im Heimatmuseum Aschen: Gleich neben dem Schulgebäude, entlang des Schulwegs, ist in dieser Woche eine alte Fachwerkscheune wieder aufgebaut worden. Sie soll weiteren Platz für Ausstellungsstücke des Museums bieten.

Die etwa acht mal fünf Meter große Scheune hatte bislang auf dem Anwesen von Wilhelm und Gesine Lüdeker in Aschen gestanden und war wohl zuletzt für die Lagerung von Torf genutzt worden, berichtet Heimatvereins-Vorsitzender Werner Schneider. Dort war es vor Jahren schließlich abgebaut und zwischengelagert worden.

Nun übergaben es die Besitzer dem Heimatverein.

Nachdem der Frost „aus der Erde“ war, wurden die Grundmauern erstellt, auf denen jetzt die Fachfirma Holzbau Brandt aus Aschen die Balkenkonstruktion aufbaute. Die Scheune soll nun als Nächstes noch die Lattung bekommen und eingedeckt werden. Wenn alles planmäßig läuft, dann soll das Gebäude zur Saisoneröffnung zu Ostern fertig sein. „Dann kann es betrachtet werden“, freut sich Schneider. Wofür es zukünftig genutzt wird, ist noch nicht entschieden. Die Verantwortlichen des Heimatmuseums seien in Gesprächen, einige Ausstellungsstücke zum Thema „Metzgerei früher“ nach Aschen zu lotsen, verrät Werner Schneider. Vielleicht finden diese im neuen Gebäude Platz.

Die Scheune von Lüdekers ist nicht die einzige Baumaßnahme im Heimatmuseum.

Auf der anderen Straßenseite, neben der Koopschen Scheune, soll noch im Laufe des Jahres eine weitere Halle mit den Maßen 16 mal 13 Meter entstehen.

Sie soll die Möglichkeit bieten, Ausstellungsstücke, die bislang in Remisen eher provisorisch untergestellt sind, fachmännisch unterzubringen und auszustellen.

Die Scheune war das erste große Projekt, für das eine Förderung im Rahmen des neuen Dorfentwicklungsplanes in Aschen, Sankt Hülfe und Heede beantragt worden war. Die Baukosten werden auf rund 160 000 Euro beziffert. Als gemeinnütziger Verein kann der Heimatverein Aschen dafür 73 Prozent Zuschuss aus dem Dorfentwicklungsprogramm bekommen - sofern der fristgerecht gestellte Antrag vom Amt für regionale Landesentwicklung in Sulingen genehmigt wird. Werner Schneider ist optimistisch, zeitnah grünes Licht für den Start der Bauarbeiten zu bekommen.

Alte Schmiede und Steinbackofen: Das Heimatmuseum in Aschen empfängt den Besucher mit mehr als einem Dutzend Sehenswürdigkeiten. Auf einer Fläche von etwa 8 000 Quadratmetern bietet das Museum einen interessanten Einblick in die Heimatgeschichte. In zum Teil renovierten oder wieder aufgebauten Gebäuden wird das Leben und Arbeiten in früherer Zeit anschaulich präsentiert. Dazu gehören der Speicher aus dem Jahr 1741, die Dorfschule, der Steinbackofen, das Göpelhaus, die Dorfschmiede aus dem 18. Jahrhundert und die Zimmereiwerkstatt aus dem Jahr 1893. Das Museum ist von März bis September an jedem zweiten Sonntag im Monat von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.