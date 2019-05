Neuzugang für den Campus

Diepholz - Von Sven Reckmann. Die Private Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT) setzt ihr rasantes Wachstum am Standort Diepholz fort. Es ist gerade etwas mehr ein Jahr vergangen, seit an der Thüringer Straße das Zentrum für Mechatronik und Elektrotechnik (ZME) in Betrieb genommen wurde, bald sollen wieder die Bagger anrücken.

Für rund zehn Millionen Euro plant die PHWT auf dem Campus das sogenannte „Forum Technik“, ein drittes Gebäude, das eine Verbindung zwischen den beiden bereits bestehenden schafft. Vertreter von PHWT, Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung, Landkreis und Stadt Diepholz stellten am Freitag die Pläne vor.

Wo jetzt noch ein Parkplatz ist, zwischen den beiden „Zwillingen“ und der Umgehungsstraße, soll ein dreistöckiges Gebäude mit etwa 4 000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche entstehen. Im Erdgeschoss gibt es neben dem Empfangsbereich mehrere Labore und den sogenannten Studentenclub. Auf etwa 100 Quadratmetern sollen die Studenten hier einen Aufenthaltsraum erhalten, den sie weitgehend selbst gestalten können. Über ein spezielles Chipsystem soll dieser Raum auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten zugänglich sein, berichtete PHWT-Präsident Prof. Dr. Ludger Bölke.

Im ersten Obergeschoss werden Professoren-Büros eingerichtet, der Verwaltungs-Trakt sowie drei Hörsäle, die bei Bedarf zu einem größeren Raum zu verbinden sind. Im zweiten Obergeschoss finden sich ebenfalls zwei Veranstaltungsräume sowie Multifunktions- und Gruppenräume.

Eine Besonderheit dürfte die geplante Eisspeicherheizung sein, bei der durch Aggregatzustandswechsel von Eis zu Wasser und umgekehrt für Kühle und Wärme im Gebäude gesorgt wird.

Mit 9,7 Millionen Euro übernimmt die Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung den Löwenanteil der Baufinanzierung. Der Landkreis Diepholz stellt das Grundstück zur Verfügung, die Stadt Diepholz beteiligt sich. Wie schon beim ZME will sich die PHWT für die Ausstattung des „Forum Technik“ um EU-Fördergelder bemühen.

Dr. Thomas Schulze (Vorstandsvorsitzender der Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung) sagte, dass die Förderung ganz im Sinne der Stifter sei, denen die qualifizierte Ausbildung junger Menschen in der Region in technischen Berufen besonders am Herzen lag. Auch die Gesellschafter stünden voll und ganz hinter der strategischen Ausrichtung, die sich in dem Bau widerspiegelt. Schulze unterstrich, dass die PHWT auch weiterhin zwei starke Standorte mit Vechta und Diepholz haben werde. Er ergänzte, dass alle Nutzer in die Planung involviert gewesen seien, also neben dem Lehrpersonal auch die Studierenden. So hätten sich auch die Studenten rege mit Vorschlägen beteiligt, „vieles konnte realisiert werden“.

„Respekt, dass das so funktioniert“, sagte Landrat Cord Bockhop, der unterstrich, dass hier in sehr kurzer Zeit eine Vision realisiert worden sei.

Die Stadt Diepholz ist mit etwa 50 000 Euro finanziell mit „im Boot“. Bürgermeister Florian Marré bezeichnete die Planungen als „Segen für die Stadt“ und eine Chance, junge Menschen in die Region und in die Stadt zu holen.

Er freue sich, „dass wir diese starken Partner hier vor Ort haben“ und unterstrich dass die Entscheidungen in den städtischen Gremien bezüglich der PHWT stets einstimmig gewesen seien.

Zum Zeitplan: Im Juni soll der Bauantrag bei der Stadt eintreffen, kündigte Bölke an und er hofft, dann im Herbst mit den Ausschreibungen beginnen zu können. Die PHWT strebe dabei an, möglichst mit heimischen Firmen zusammenzuarbeiten. Bezug des neuen Gebäudes soll Anfang 2022 sein.

Der Zeitrahmen ist sicherlich ambitioniert, hat aber die rasche Realisierung von ZME (Eröffnung 2018) und ZWT (Eröffnung 2014) zum Vorbild. „Wir bauen hier keine ,Gorch Fock‘ und keinen Großflughafen“, meinte Schulze mit einem Augenzwinkern.

Die Räume an der Schlesierstraße in Diepholz, die bislang von der PHWT belegt werden, sollen nach dem Umzug in das neue Gebäude von der Akademie der Ulderup-Stiftung genutzt werden.