Neues Zentrum für Grundbildung in Planung

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Von einem Zentrum für Grundbildung könnten im Landkreis Diepholz rund 20 000 Menschen profitieren – mit dieser Zahl beschreibt die Volkshochschule des Landkreises Diepholz den Bedarf für solch eine Einrichtung. Sie soll Menschen mit Defiziten beim Lesen, Schreiben, der Bedienung eines Computers und der Gesundheitsbildung unterstützen – aber auch bei der Kindererziehung. Damit diese Begleitung Betroffener im Alltag funktioniert, will die VHS ein Netzwerk aufbauen.

Vorstellen will der kreiseigene Bildungsbetrieb sein Konzept für solch ein Bildungszentrum in der nächsten Betriebsausschusssitzung der VHS morgen um 17 Uhr im Syker Kreishaus. Die Mitglieder tagen öffentlich, alle Interessierten können teilnehmen. Gibt der Betriebsausschuss eine Empfehlung für das Projekt und stimmt der Kreistag zu, soll das Grundbildungszentrum zunächst für zwei Jahre befristet an den Start gehen. Erst nach einer Überprüfung der Arbeitsergebnisse soll entschieden werden, ob es weiter läuft. Mit einer Vollzeitstelle, die sich zwei pädagogische Fachkräfte teilen, und 20 000 Euro für Sachkosten pro Jahr soll die neue Einrichtung im Landkreis Diepholz ausgestattet werden.

Um ein Zentrum im räumlichen Sinne geht es dabei nicht, sondern um eine flächendeckende Arbeit. Wie genau die funktionieren und Früchte tragen soll, beschreibt die Volkshochschule in ihrem Konzeptpapier so: „Ein Grundbildungszentrum kann als verbindliche Kooperation vor Ort handeln. Es kann Initiativen und Angebote bündeln, lokal sinnvoll gestalten und sie in die Öffentlichkeit tragen.“

Geplant ist demnach eine aufsuchende Bildungsarbeit – sprich Unterstützung an solchen Orten anzubieten, an denen Menschen ihre Zeit verbringen, auch ihre Freizeit. Dabei soll es ebenso um das Rechnen im Alltag gehen (Maße, Gewichte, Flächen und Räume) wie um das Vertragswesen. Auch den richtigen Umgang mit dem Bankkonto sollen Betroffene erlernen können. Gedacht ist genauso an Unterricht direkt am Arbeitsplatz.

Die Vernetzung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Grundbildungszentren sollen mehr sein als nur Lernorte: „Sie funktionieren eher wie ein gut strukturierter Arbeitskreis, der verschiedene Partner befähigt, das Thema Grundbildung in ihren Kommunen zu verorten“, erklärt die Volkshochschule dazu. „Jobcenter, Kammern, Gesundheitskassen, soziale Verbände und weitere Institutionen, öffentliche und freie Bildungsträger sowie viele andere mehr sind als Kooperationspartner gefragt.“ Wertvoll seien aber genauso andere, weniger offensichtliche Bildungspartner: „Dazu gehören die Bibliotheken, das Theater, die öffentliche Presse, Mehrgenerationenhäuser, lokale Bündnisse sowie kostenfreie Wochenzeitungen und Vereine.“

Besonders wichtig sei es, vielseitige und niedrigschwellige Angebote für Erwachsene zu entwickeln und diese in ihrer Teilhabe zu stärken: „Dabei geht es nicht nur um das Lesen und Schreiben, sondern auch darum, Gesundheit, finanzielle Fähigkeiten oder andere Grundkompetenzen ein Leben lang zu unterstützen.“