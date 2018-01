Neues Mehrfamilienhaus an der Grafenstraße

Wohnungsbau-Aktivitäten an mehreren Stellen in Diepholz

+ © Jansen Dieses Haus an der Grafenstraße 29 wird derzeit abgerissen und macht Platz für einen Neubau mit acht Wohnungen. © Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Die Baukonjunktur brummt, auch in Diepholz entstehen derzeit an mehreren Stellen neue Wohnungen. Die neueste Baustelle ist an der Grafenstraße. Dort wird das um 1910 entstandene Haus Nummer 29 abgerissen. Das Steinfelder Unternehmen Bauteam Schlarmann plant für den Standort in der Nähe des Diepholzer Bahnhofes ein Mehrfamilienhaus mit acht Eigentumswohnungen.