Neues Kombi-Bad im Diepholzer Müntepark „erscheint realisierbar“

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Das Diepholzer Freibad liegt derzeit im Winterschlaf. An dem Standort im Müntepark könnte ein neues, kombinierte Hallen- und Freibad gebaut werden. © Jansen

Die Diepholzer Bäder sind in die Jahre gekommen. Die Stadt Diepholz und als Bad-Betreiber die Stadtwerke Huntetal lassen in den nächsten Monaten Überlegungen konkreter werden, wie ein neues kombiniertes Hallen- und Freibad in Diepholz aussehen könnte. Inzwischen liegt ein Bäderentwicklungs-Konzept vor. Mit dessen Erarbeitung hatten die Diepholzer Politiker auf Vorschlag der Stadtverwaltung die Stadtwerke im vergangenen Jahr beauftragt.

Diepholz - „Dieses Konzept sagt aus, dass ein Kombi-Bad am Standort Müntepark realisierbar erscheint“, erklärte der zuständige Stadtverwaltungs--Fachdienstleiter Michael Klumpe auf Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung. Auf dieser Grundlage erstellt die Verwaltung nun Beschlussvorlagen für die politischen Gremien, damit dann die Politiker die weiteren Planungsschritte einleiten. Es soll zunächst ein Grobkonzept erarbeitet werden, wie ein kombiniertes Hallen- und Freibad im Müntepark aussehen, wie das Wasserflächen-Angebot und die Nebenanlagen attraktiv und nachhaltig gestaltet werden können.

Damit beschäftigt sich auch ein Arbeitskreis, der aus Vertretern von Rat und Verwaltung der Stadt und der Stadtwerke besteht. Im Rahmen der Planungen werden Nutzer der Diepholzer Bäder wie DLRG und SG-Schwimmabteilung sowie andere Gruppen beteiligt und nach ihren Wünschen und Vorstellungen zu einem neuen Kombi-Bad befragt, das das Hallenbad „Delfin“ und das Freibad Müntepark ersetzen soll.

Kann sich Diepholz den Neubau eines Hallen- und Freibades leisten?

Ziel ist, dass Ende des Jahres erste konkretere Planungen vorliegen, auf deren Basis dann eine Kostenkalkulation vorgenommen werden kann. Die Kernfrage ist für die Stadt Diepholz: „Können wir uns ein neues Bad in der Form leisten?“ Denn ein Neubau kostet mehrere Millionen Euro. Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Partetzke hatte 2021 in städtischen Fachausschuss für Jugend, Familie, Sport und Soziales geschätzt, dass der Bau eines Kombibades (Hallen- und Freibad) je nach Ausstattung zwischen 17 und 22 Millionen Euro kosten würde.

Jetzige Bäder haben „Ende ihrer Nutzungszeit nahezu erreicht“

Mit dem Hallenbad Delfin und dem Freibad im Müntepark haben die Bürger in Diepholz das ganze Jahr über die Möglichkeit, schwimmen zu gehen. Die technische und bauliche Substanz der beiden Diepholzer Bäder, die im Kern aus den 1960er beziehungsweise 1970er Jahren stammen, werden aktuellen Anforderungen jedoch nicht mehr gerecht. „Hinsichtlich der technischen und baulichen Substanz haben sie das Ende ihrer Nutzungszeit nahezu erreicht“, hatte die Stadtverwaltung vor einem Jahr in einer Vorlage für den Rat geschrieben. Zudem habe sich das Besucherverhalten in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert, sodass Wasserflächenangebot und Nebenanlagen attraktiver werden müssten.

Bäder machen Minus Der Betrieb der beiden Bäder kostet die Stadt Diepholz jedes Jahr viel Geld. So verzeichnet das Hallenbad „Delfin“ laut einer Statistik der Stadtwerke Huntetal von 2021 pro Jahr ein Minus von etwa 550 000 Euro. Beim Freibad sind es je nach Wetter in der Saison und entsprechend unterschiedlichen Besucherzahlen zwischen 110 000 und 171 000 Euro. Die Stadt übernimmt indirekt den Verlust von den Stadtwerken. Wegen der hohen Betriebskosten erzielen nur sehr wenige Bäder Gewinne.

Am Standort Müntepark sollten beim Bau eines Kombi-Bades Aspekte wie Angebote für Kinder, kleine Sprunganlage, Rutschen, Möglichkeiten für Schulen und Vereine sowie altersgerechtes Schwimmen und Gastronomie berücksichtigt werden, war schon zu Beginn der Überlegungen eine Planungs-Grundlage. Bis zu einer Umsetzung der Diepholzer Bad-Neubau-Pläne dürften noch mehrere Jahre vergehen.