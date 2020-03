Neues Gesicht für Ortsmittelpunkt

Sankt Hülfe / Heede – Als im Jahr 2018 der Dorfentwicklungsplan erstellt wurde, da war die Neugestaltung des Dorfmittelpunktes Sankt Hülfe/Heede von den Einwohnern als eine der wichtigen Maßnahmen benannt worden. Mittlerweile sind die Pläne für den Bereich Schulhof/Sportplatz und deren Umfeld weiter vorangetrieben worden, teilt die Stadtverwaltung mit. Aus ersten Ideen wurden verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten entwickelt. Wichtige Ansprechpartner seien für die Planer die betroffenen Anlieger gewesen. Nun ist es soweit: Skizzen wurden erstellt, Pläne geschmiedet und Lösungen entworfen. Ende April werden sie in einer Bürgerversammlung vorgestellt.

Im Bereich der Dorfmitte Sankt Hülfe/Heede soll die 8,5 Meter breit ausgebaute Bremer Straße demnach verkehrsberuhigt werden. Hierfür soll sie auf einer Länge von etwa 120 Metern im Bereich vor dem Schul- und Schützenhausgelände in Richtung Norden verschwenkt und auf eine Ausbaubreite von sieben Meter reduziert werden. Die an der Bremer Straße vorhandenen Fußwege werden in diesem Streckenabschnitt beidseitig als kombinierte Fuß- und Radwege ausgebaut. Die Fußgängerampel auf Höhe des Schulgeländes soll erhalten bleiben und an die neue Straßenbreite angepasst werden. Von der Ampelanlage führt ein sicherer Weg zum Schul- und Schützenhausgelände.

Auch die Parkplatzsituation wird verändert, so die Pläne: In der Ortsmitte sollen vor dem Schulgebäude und an der Zufahrt zur Schießhalle zwei neue Parkplätze mit insgesamt 31 Stellplätzen entstehen. Diese Stellplätze stehen dann den Lehrern, den Besuchern der Schule und der Sport- und Schützeneinrichtungen sowie den Besuchern der Ortsmitte zur Verfügung.

Der Bereich zwischen der Schießhalle und der Sporthalle soll weiterhin als Festplatz für die „Maifeier“ genutzt werden, aber nicht mehr als Parkplatz dienen. Die Fläche wird als Park barrierefrei angelegt, sodass alle Zugänge künftig problemlos zu erreichen sind. Es werden einige Baumbeete angelegt sowie Sitzbänke und Fahrradständer aufgestellt. Die Standorte der Bäume werden so gewählt, dass der Aufbau des Maifestes nicht beeinträchtigt wird. Geplante Sitzmöglichkeiten können bei Bedarf abgeschraubt werden.

Der Innenhofbereich innerhalb des Schulgebäudes soll im Zuge der Maßnahme ebenfalls neugestaltet werden. Der hier vorhandene barrierefreie Zugang zum Schulgebäude wird fachgerecht erneuert, zudem entstehen ein großer Sitzplatz, der auch als Außenklassenzimmer mit genutzt werden kann und neue Grünbeete. Der vorhandene Sandkasten soll einen neuen Platz auf dem großzügigen Schulhofgelände erhalten.

Damit der südlich liegende Haupteingang zur Schule mehr in den Fokus rückt, soll die Anbindung zum Haupteingang mit Pflaster neugestaltet und ein Baumtor am Eingang gepflanzt werden.

Für den „Hol- und Bringdienst“ zur Schule sollen im nördlichen Bereich des Nutloer Wegs sechs neue befestigte Stellplätze entstehen. Im weiteren Verlauf des Nutloer Weges werden die Stellplätze zwischen der vorhandenen Baumreihe bedarfsmäßig befestigt und stehen bei größeren Veranstaltungen, insbesondere auf dem Sportgelände, ebenfalls zur Verfügung.

Die Zufahrt zum Sport- und Schützengelände aus Richtung Nutloer Weg wird so ausgebaut, das hier bedarfsmäßig der Zulieferverkehr für die Maifeier erfolgen kann.

Diese Umbaumaßnahmen sind in Skizzen vom Büro für Landschaftsplanung, die gemeinsam mit der pro-t-in GmbH den Umsetzungsprozess der Dorfentwicklung begleiten, ausgestaltet worden.

Bei einer öffentlichen Arbeitskreissitzung am Montag, 27. April, um 19 Uhr sollen sie der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich ein „Bild“ von der neuen Dorfmitte zu machen und Anregungen einzubringen. Der Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.