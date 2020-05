Neues Geschäft für ein halbes Jahr

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Ein neues Modegeschäft zieht in die Diepholzer Innenstadt – allerdings nicht auf Dauer. Für zunächst ein halbes Jahr eröffnet das Modehaus Brörmann aus Bohmte am Mittwoch, 13. Mai, um 12 Uhr einen Laden in Diepholz. In dem temporären Geschäft wird Ware verkauft, die das Familienunternehmen den Lieferanten abnehmen musste, obwohl das Geschäft wegen der Coronakrise geschlossen war.

Die Ware hatte Hubertus Brörmann schon lange vor der Coronakrise für sein traditionsreiches Einzelhandelsgeschäft in Bohmte bestellt. Doch dann folgten fünf Wochen Zwangsschließung. Die in dieser Zeit der Pandemie liegen gebliebene Kleidung könnte er jetzt kaum noch allein in seinem Geschäft verkaufen. So suchte er in der Region nach einer Möglichkeit, ein Ladenlokal für einige Zeit als zweite Verkaufsstelle anzumieten. Mithilfe des Diepholzer Wirtschaftsförderers Bernd Öhlmann wurde Brörmann in der Kreisstadt fündig.

Das Ladenlokal zwischen Lappenberg und Lange Straße wurde bis vor gut einem Jahr von der Videothek „Empire“ genutzt. Nach der Schließung dieses Videoverleihs, der 20 Jahre bestanden hatte, standen die Räume leer. Für den Komplex am Lappenberg wurde von den Eigentümern immer wieder Pläne veröffentlicht, die aber bislang nicht umgesetzt wurden. „Mit dem Vermieter konnte ich mich schnell einigen“, freut sich Hubertus Brörmann. Gemeinsam mit seinem Sohn Frank und zwei Mitarbeiterinnen richtet er in diesen Tagen das Geschäft ein – unter anderem mit mobilen Umkleidekabinen.

„Wir werden Oberbekleidung für Damen, Herren und Kinder anbieten“, kündigte Hubertus Brörmann im Gespräch mit unserer Zeitung an.

Der Eingang zu dem temporären Geschäft ist ausschließlich am Lappenberg (gegenüber Rossmann). Die Tür zur Langen Straße hin bleibt aus Sicherheitsgründen zu. „Wir müssen ja auch die Vorschriften in er Coronakrise beachten“, betont Brörmann. Das heißt unter andrem: Es ist nur ein Kunde pro zehn Quadratmeter erlaubt. Das Ladenlokal in der früheren Videothek umfasst etwa 360 Quadratmeter.

Für den Betrieb seiner Filiale setzt der Inhaber eigenes Personal aus Bohmte ein.

Das Modegeschäft ist ab 13. Mai mittwochs bis freitags von 12 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Einen Bereich in seinem neuen Diepholzer Ladenlokal hat Brörmann für einen Partner aus Bohmte reserviert: Dort bietet das Geschäft Busch in den nächsten Monaten Schuhe an.