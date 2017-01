Neues Geschäft in der Diepholzer Innenstadt

„Old & New“ eröffnet im April in der früheren Buchhandlung Günzel an der Mühlenstraße. - Foto: Jansen

Diepholz - Ein Leerstand weniger in der Diepholzer Innenstadt: In der früheren Buchhandlung Günzel an der Mühlenstraße eröffnet „Old & New“. Als Eröffnungtermin haben die Inhaber – das Ehepaar Beavan aus Steinfeld – den 22. April im Visier.

„Wir bieten Geschenk- und Dekoartikel sowie Bücher und Kleinmöbel an“, erklärte Ute Beavan gegenüber unserer Zeitung. Gemeinsam mit ihrem Mann David, der Kunstmaler ist, hat sie im Steinfelder Ortszentrum bis August ein kleines Hotel mit Einzelhandel („Bed & Breakfast“, „Book & More“) betrieben. Doch in Steinfeld fehlte es an Laufkundschaft. Die Beavans verkauften das Haus. Zunächst hatte das Ehepaar geplant, in Vechta neu zu eröffnen, sich dann aber für Diepholz entschieden.

Der Brite David Beaven ist übrigens Hobby-Musiker. Bei der „Diepholzer Kneipennacht“ am 18. März tritt er mit seiner Band wieder in der „Tanzbar“ an der Hinterstraße auf. - ej