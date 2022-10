Aschen: Neues Flair für den Friedhof

Von: Carsten Sander

Das neue Pflaster vor der Kapelle und dem Ehrenmal ist gelegt, ein paar Arbeiten stehen aber noch aus auf dem Aschener Friedhof. © Sander

Erst die Kapelle, dann der Vorplatz: Die Arbeiten auf dem Aschener Friedhof sind mittlerweile weit fortgeschritten. Ortsvorsteher Wilhelm Paradiek freut sich nach Fertigstellung auf einen „attraktiven Treffpunkt für alle“.

Aschen – Noch stehen Absperrbaken auf dem Friedhofsweg, noch liegt hier und da etwas herum. Und noch weisen zwei an Bauzaunelementen befestigte Banner darauf hin, dass hier ein Projekt der Dorfentwicklung entsteht. Wie gesagt: noch. Denn lange wird es nicht mehr dauern, bis die Arbeiten auf dem Friedhof in Aschen abgeschlossen sein werden und nach der Renovierung der Kapelle auch die Neugestaltung des Außenbereichs fertiggestellt ist. Am Volkstrauertag am 13. November würde Pastor Rainer Hoffmann gerne erstmals wieder einen Gottesdienst in der Kapelle, die für die Aschener so etwas wie eine kleine Kirche ist, feiern.

Das sollte klappen, denn rund um die Kapelle ist schon viel geschehen. Der Platz ist gepflastert, der Weg zum Ehrenmal auch. Alles sieht frisch und neu aus. Wovon sich auch Vertreter der kommunalen Politik, der Stadt Diepholz und der ausführenden Firma unlängst einen Eindruck verschafften. „Ich freue mich sehr darüber, dass wir auch in Aschen ein weiteres Projekt der Dorfentwicklung umsetzen können. Außerdem bedanke ich mich herzlich bei allen Einwohnerinnen und Einwohnern, die sich beteiligt haben und bei den Projektpartnern, die hier tolle Arbeit leisten“, wird Bürgermeister Florian Marré in einer anschließend verbreiteten Mitteilung zitiert.

Wilhelm Paradiek freut sich auch – und zwar darüber, dass der Ort durch die Maßnahmen einen „attraktiven und barrierefreien Treffpunkt für alle Aschenerinnen und Aschener“ bekommen habe, sagt der Ortsvorsteher in der Mitteilung. Und erklärt auf Nachfrage, wieso er ausgerechnet im Friedhofsareal einen Treffpunkt sieht. „Gerade ältere Menschen begegnen sich dort, das hat sich in den vergangenen Jahren herauskristallisiert. Und dem wollen wir Rechnung tragen.“

Baustellenbegehung mit (v.l.): Landschaftsplaner Markus Riethus, Andreas Hehmann (Stadt Diepholz), Bürgermeister Florian Marré, Ortsvorsteher Wilhelm Paradiek und Planer Richard Gertken. © Stadt Diepholz

Weil der Platz angehoben wurde, ist der Zugang zur Kapelle nun barrierefrei, neue Bänke stehen rechts und links. Was noch fehlt, ist die Beleuchtung und die Bepflanzung der Randbereiche sowie der Fortbau des Weges Richtung der Gräber. Auch neue Wasserzapfstellen und Müllplätze werden auf dem Friedhofsgelände noch geschaffen. „Das wird alles ansprechend gestaltet“, verspricht Paradiek.

Der Großteil der Arbeiten ist aber erledigt. Und Pastor Rainer Hoffmann hat schon im Blick, Andachten auch mal im Freien abzuhalten, wenn das Wetter es zulässt. Die grundsätzliche Möglichkeit dafür besteht künftig jedenfalls.

Genauso wichtig wie das Draußen ist für den Pastor das Drinnen. Die Kapelle wurde grundlegend saniert – das betraf die Fassade, das Dach, den historischen Glockenturm, die Fenster und Türen sowie die technischen Anlagen. „Für uns ist es schön, dass wir die Gottesdienste in einer neuen Atmosphäre feiern können“, sagt Rainer Hoffmann und spricht für die Kirchengemeinde, wenn er betont: „Wir sind sehr glücklich über die Neuerungen, weil es uns wichtig ist, auch in Aschen Gottesdienste halten zu können. Damit die älteren Leute nicht so weite Wege haben.“ Zwar würden die Aschener auch zahlreich nach Mariendrebber gekommen, aber noch lieber würden sie zu Gottesdiensten in ihrem Ort gehen, so Hoffmann.

Im kommenden Frühjahr, so ist es geplant, möchte die Kirche der Aschener Kapelle noch ein Geschenk machen. Was genau, das ist noch nicht entschieden, sagt Pastor Hoffmann. „Ein Kunstgegenstand, vielleicht ein Kreuz“ soll es werden für die etwa 130 Besucher fassende Kapelle. In ihr finden neben Beerdigungen vor allem an den christlichen Feiertagen Gottesdienste statt – der nächste dann wohl am Volkstrauertag. csa