Ein neues Bett für die Hinterlohne?

Die Hinterlohne im Bereich der Münte – eine Machbarkeitsstudie thematisiert die Verlegung nach Westen, in den Müntepark. - Foto: Reckmann

Diepholz - Bei einer Anwohnerversammlung am Dienstagabend im Diepholzer Rathaus ist eine neue Machbarkeitsstudie zur ökologischen Durchlässigkeit der Lohne vorgestellt worden. Dazu waren alle Anlieger der Vorder- und Hinterlohne eingeladen. Vorgetragen wurden die Ergebnisse der Studie vom Ingenieurbüro IDN aus Oyten.

Wie die Stadtverwaltung gestern auf Nachfrage berichtete, wird in der Studie unter anderem eine Verlegung der Hinterlohne durch den Müntepark thematisiert.

Unsere Zeitung und eine breite Öffentlichkeit waren zu der Präsentation nicht eingeladen. Aufgrund der sehr innovativen und grundlegenden Veränderungen, die diese Machbarkeitsstudie aufzeige, habe sich die Stadt Diepholz entschlossen, diese zunächst den Anliegern der Vorder- und Hinterlohne zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen, erklärte Stadtsprecher Johannes Selker dazu.

Zum Verfahren: Im September 2016 hatte der Rat der Stadt Diepholz laut Verwaltung durch einen politischen Antrag beschlossen, einen Antrag auf Zuschüsse nach der „Richtlinie zur Förderung der Fließgewässerentwicklung“ des Landes Niedersachsen zur naturnahen Entwicklung der Lohne zu stellen.

Zu diesem Zeitpunkt hätten weder Planungen noch konkrete Lösungsansätze zur nachhaltigen Verbesserung der ökologischen Situation der Lohne im Stadtgebiet vorgelegen, heißt es von der Verwaltung. Daher sei die Erstellung einer Machbarkeitsstudie von der Stadt beantragt und durch den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz bewilligt worden.

Die Machbarkeitsstudie sieht unter anderem eine Verlegung der Hinterlohne durch den Müntepark vor. Dies würde die Fließverhältnisse und die Gewässerstruktur verbessern und Belastungen wie Geruchsbelästigungen und Fischsterben minimieren, so die Planer. Zudem könnte das Gewässer so erlebbarer und eine Befahrung mit Kanus möglich gemacht werden. Dies würde allerdings dazu führen, dass die Lohneinsel stark verändert würde und die Grundstücke an der Lohnstraße ihren rückwärtigen Gewässeranschluss verlieren würden.

„Ziel war es, ein Meinungsbild der Anwohnerinnen und Anwohner zu erfragen“, so Selker.

Wie geht es nun weiter? Das Verfahren zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie sei somit abgeschlossen und damit auch der Auftrag des Rates umgesetzt. „Die Machbarkeitsstudie sowie das Stimmungsbild der Anwohnerinnen und Anwohner wird nun zurück in die Politik gegeben, die entscheiden muss, wie weiter damit verfahren werden soll.“ - sr