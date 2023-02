Neues Autohaus in Diepholz: Erste Filiale nach neuem Standard

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Völlig umgebaut. Und letzte Arbeiten laufen noch: Im März eröffnet das neue Ford-Autohaus Borchardt an der Maschstraße 43 in Diepholz. Filialleiter ist Heiko Zahn (am Empfangstresen). © Jansen

Zwei Millionen Euro flossen in Kauf und Umbau, nun steht das Ford-Autohaus Borchardt in Diepholz kurz vor der Eröffnung. Nach einem Jahr Bauzeit ist es im März soweit.

Diepholz – Nur die Außenwände des früheren Autohauses Asbree & Sohn (später Klöker) an der Maschstraße in Diepholz sind geblieben, alles andere in dem Gebäude, das aus den 1970er Jahren stammt und lange leer stand, hat der neue Eigentümer erneuert und vollkommen neu gestaltet. Nach einem Jahr Bauzeit eröffnet im März das in Stemwede ansässige Autohaus Borchardt seine neue Filiale in Diepholz. Das Unternehmen ist dann der einzige Ford-Vertragshändler in der Stadt.

Borchardt hat nach eigenen Angaben etwa zwei Millionen Euro – inklusive Kauf – in sein neues Diepholzer Autohaus investiert. Nicht nur Ford-Pkw sind hier ab März zu haben: Nutzfahrzeuge dieser Marke bekommen einen eigenen Bereich.

Für Wartung und Reparaturen ist die moderne Werkstatt inklusive Waschanlage da. Vom Fahrzeug-Ausstellungsraum ist die Werkstatt durch große Fenster einsehbar. Neu sind auch Verkaufbereiche, Kunden-Lounge, Fahrzeug-Auslieferungsbereich und Teilelager. „Wir sind das erste Ford-Autohaus in Deutschland, das nach dem neuen Ford-Standard eingerichtet wird“, erklärt Heiko Zahn. Er ist Leiter der Diepholzer Filiale mit zunächst elf Mitarbeitern.

40-jährige Firmengeschichte Das Auto- und Motorradhaus Borchardt ist ein Familienbetrieb und blickt auf eine über 40-jährige Firmengeschichte zurück. Die Geschäftsführung liegt in den Händen des Ehepaares Jörg und Sabine Borchardt. Neben Stemwede-Dielingen, wo Borchardt Autos der Marken Ford und Hyundai sowie Zweiräder der Marken BMW, Kymco Roller & Quad, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa und Piaggio vertreibt, hat das Unternehmen Motorrad-Häuser in Osnabrück und Bielefeld – und bald auch in Diepholz.



Noch sind in den Räumen und auf den Außenflächen Handwerker in Aktion. Für das Wochenende am 18. und 19. März (Samstag und Sonntag) ist die offizielle Eröffnung geplant – mit Präsentation aller Ford-Modelle inklusive des neuen Ford Bronco, des Ford Ranger, des Mustang V8 und des elektrischen Mustang Mach-E. „Wir haben jeden Tag Anfragen, wann wir eröffnen“, freut sich Heiko Zahn über das große Kundeninteresse. Der Betrieb soll schon ab dem 1. März aufgenommen werden. Dann ist Borchardt in Diepholz unter Tel. 05441/594920 erreichbar.

Borchardt bietet in Diepholz nicht nur Ford-Fahrzeuge an, sondern auch Roller und die dreirädrige „Ape“ des italienischen Herstellers Piaggio.