Neuer Zuschnitt für die Schulbezirke

Von: Sven Reckmann

Teilen

Die Grundschule an der Hindenburgstraße wird mittelfristig mehr Schüler bekommen. Da der Bildungsstandort dort aber derzeit neu geplant wird, könnte darauf reagiert werden. © Reckmann

Die Stadt Diepholz will die Schulbezirke ändern. Das Ziel: Mittelfristig weniger Kinder an der Mühlenkampschule, da dort die Räume knapp werden.

Diepholz – Die Schulbezirke in Diepholz sollen neu geordnet werden. Dafür sprach sich der städtische Ausschuss für Bildung und Jugend mit großer Mehrheit aus. Einige Straßenzüge, die bislang der Mühlenkampschule zugeordnet waren, sollen zukünftig in den Bereich der Grundschule an der Hindenburgstraße fallen. Damit soll mittelfristig verhindert werden, dass die Schülerzahlen an der Mühlenkampschule weiter steigen. Die Änderungen betreffen die Einschulungsjahrgänge ab dem Schuljahr 2024/25.

Die Verwaltung hatte dazu einen entsprechenden Vorschlag erarbeitet. Zum Hintergrund erklärte Fachdienstleiterin Petra Hage: An der Mühlenkampschule würden die Schülerzahlen in den kommenden Jahren auf bis zu 330 Schüler steigen. Das heiße, die Schule müsste mindestens 16 Klassenräume haben, „was definitiv nicht der Fall ist“, so Hage. „14 ist das Maximum. Wir müssen definitiv handeln, um Entlastung an der Schule zu schaffen.“

Da der Bildungsstandort an der Hindenburgstraße derzeit neu geplant wird, habe man die Möglichkeit, dort zu reagieren.

Die Lohne soll fortan als natürliche Grenze zwischen den Schulbezirken dienen. Das Wohngebiet Schlossstraße/Lohneufer bis nördlich zur Bahnhofstraße sowie das Gebiet Barlage würden dann der Grundschule Hindenburgstraße zugeschlagen.

Damit könne man die Mühlenkampschule um etwa 50 Schüler entlasten. Die Änderung betreffe natürlich immer nur den Einschulungsjahrgang, um nicht Kinder „umzusiedeln“, die jetzt schon die Mühlenkampschule besuchen. Insgesamt werde der Prozess also vier Jahre dauern.

Pro Jahrgang betreffe das etwa 14 bis 15 Kinder, so Hage. Die Verwaltung schlägt außerdem vor, die Neuordnung erst zum Schuljahr 2024/25 zu beginnen, da die Eltern ihre Kinder für das nächste Jahr schon angemeldet hätten. Kein Änderungsbedarf sieht die Verwaltung in den Schulen Sankt Hülfe-Heede und in Aschen.

Die Sozialdemokraten können sich mit den Plänen nicht anfreunden: „Damit werden wir voll vor die Wand fahren“, sagte SPD-Ausschussmitglied Manfred Albers. „Das ist die schlechteste Antwort, die man finden kann.“ Die Pläne zementierten eine soziale Schieflage in der Stadt, „die uns jetzt schon um die Ohren fliegt.“ Albers prognostizierte, dass mit der Entscheidung der Anteil der Kinder an der Mühlenkampschule, die nicht muttersprachlich deutsch aufgewachsen sind, auf über 90 Prozent steige.

Anders sah es Wilhelm Reckmann für die Gruppe CDU/FDP: „Wir lösen es damit, dass wir an der Mühlenkampschule weniger Schüler haben und dass die Klassenfrequenzen kleiner werden.“ Das biete die Chance, sich besser um die Schüler zu kümmern.

Eine kleinere Schule zu gründen, wie es die SPD vorschlage, helfe keinem weiter, die diese dann wohl ohne Konrektorenstellen auskommen müssten.

Grünen-Vertreter Veysi Savga stimmte den Plänen grundsätzlich zu: „Wenn bei gleichbleibender Lehrerzahl weniger Kinder da sind, dann wird es besser sein.“ Aber er mahnte auch an, mit Blick auf die sozialen Strukturen bei der Planung von neuen Wohngebieten in den Ortsteilen zukünftig auch Mehrfamilienhäuser und den Mietwohnungsbau stärker zuzulassen – nicht nur im Bereich der Mühlenkampschule.

Auch Mühlenkamp-Schulleiterin Claudia Klenke sprach sich deutlich für einen Neuzuschnitt aus. „Wir haben zur Zeit 15 Klassen mit fast 290 Schülern, zuzüglich einer Sprachlernklasse für ukrainische Schüler, Gruppenräume gibt es kaum noch.“ Die Bezirke müssten geändert werden und die Lösung, die da gezeigt wird, sei „gar nicht so schlecht“. Die Kinder, die aus der Barlage kommen, müssten bislang erst durch den Bahnhofstunnel und dann quer durch die Stadt zur Lüderstraße. „Das ist Quatsch. Die können besser in die Hindenburgstraße gehen“, verdeutlichte Klenke. Ähnlich äußerte sich Susanne Huntemann für die Grundschule an der Hindenburgstraße.

Bei zwei Gegenstimmen von der SPD votierte der Ausschuss schließlich für den Neuzuschnitt der Schulbezirke.