Seltene Ehre: Diepholzerin Lorena Rape wird „Victoria‘s Secret“-Engel

Diepholz/New York - Das Model Lorena Rape aus Diepholz wird „Victoria‘s Secret“-Engel. Das hat die 23-Jährige nun bekanntgegeben. Sie folgt dabei einer anderen Deutschen, der diese Ehre bereits zuteil wurde.

Lorena Rape, die ihren Fans unter dem Namen Lorena Rae bekannt ist, hat ihre Follower bei Instagram am Freitag über die Neuigkeit informiert. 1,1 Millionen Menschen folgen ihr in dem Sozialen Netzwerk und freuen sich nun gemeinsam mit dem in New York lebenden Model.

In dem Beitrag versichert Rape, nicht glücklicher sein zu können. Sie trage ein stetes Lächeln auf dem Gesicht und müsse sich alle fünf Minuten kneifen, falls sie doch in einem Traum gefangen sein sollte.

„Engel“ wsind laut Wikipedia jene Frauen, die „Victoria’s Secret“ unter Vertrag nimmt und sich von diesen als Sprecherinnen und in Werbespots, für Promotionzwecke und bei der jährlichen Fashion Show vertreten lässt.



Der Diepholzerin ging bisher nur eine Deutsche als „Victoria‘s Secret“-Engel voraus - nämlich Heidi Klum, die zwischen 1999 und 2010 als „Engel“ hochdotiert unter Vertrag stand. Nicht einmal Claudia Schiffer ist diese Ehre jemals zuteil geworden.

In zwei nur kurzfristig abrufbaren Instagram-Story-Posts von Freitag konnten Nutzer der Plattform Lorena Rape beobachten, wie sie offenbar im Angesicht dieser Neuigkeit vor Freude in Tränen ausbricht - und allen Fans für ihre Unterstützung dankt.

Lorena Rape war der breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden, als sie 2017 als neue Freundin von Filmstar Leonardo DiCaprio gehandelt wurde. Zuvor war die Diepholzerin bereits auf großformatigen Werbefotos in den europäischen Filialen des Modeschmuckkonzerns „Bijou Brigitte“ zu sehen.